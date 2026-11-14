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E.C.VITÓRIA

Vitória anuncia retorno de atleta que passou mais de 70 dias lesionado

Jogador vai reforçar o time rubro-negro na reta final da temporada

Gustavo Nascimento
Por
Ramon no Vitória
Ramon no Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória ganhou um reforço para a reta final do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Ramon voltou a participar das atividades no clube após ficar mais de 70 dias afastado por conta de uma lesão muscular na coxa direita.

O jogador não entra em campo desde 2 de setembro, quando sentiu dores durante a partida contra o Vasco, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 0 e acabou eliminado da competição.

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Desde então, Ramon passou por um processo de recuperação e iniciou a transição física no dia 10 de novembro. O lateral está na etapa final de preparação para voltar a ficar à disposição da comissão técnica de Rafael Lacerda.

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Antes da lesão, o defensor era titular da equipe. Na temporada, disputou 39 partidas pelo Vitória, sendo 38 como titular, com dois gols marcados e uma assistência. Durante sua ausência, Jamerson assumiu a posição.

Lucas Silva sofre entorse no tornozelo

Além da atualização sobre Ramon, o Vitória informou a situação clínica do atacante Lucas Silva. De acordo com o clube, o jogador sofreu uma entorse no tornozelo e está em tratamento.

O Rubro-Negro não divulgou prazo para o retorno do atacante às atividades.

Vitória se prepara para reta final do Brasileirão

O próximo compromisso do Vitória será contra o Red Bull Bragantino, no dia 19 de novembro, às 19h30, no Barradão, pela 35ª rodada da Série A.

A possível recuperação de Ramon representa mais uma alternativa para Rafael Lacerda na lateral esquerda, setor que teve Jamerson como titular durante o período de afastamento do companheiro.

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Tags

campeonato brasileiro lesão ramon vitória

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