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Revelado nas divisões de base do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Andrei Gabriel, de 21 anos, renovou seu contrato com o clube baiano até dezembro de 2027. O vínculo anterior se encerraria no fim desta temporada.

Andrei chegou ao Leão em 2022, vindo do Atlântico. Em 2024, foi emprestado ao Itabuna para a disputa da Série D e, desde 2025, integra o elenco profissional.

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As informações foram publicadas pelo Canto Rubro-Negro e confirmadas pelo portal A TARDE.

Zagueiro chama atenção pela estatura

O defensor chama atenção pela sua estatura, com 2,01m de altura. No ano passado, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, problema que acabou impactando sua transição ao time principal.

Embora ainda não tenha estreado pelo profissional do Vitória, Andrei Gabriel chegou a ser relacionado para sete jogos desde a temporada 2024, sendo cinco delas pelo Brasileirão Série A.

Destaque no Sub-20

O zagueiro se destacou no time Sub-20, tendo participado de diversas competições da categoria: Campeonato Brasileiro, Copinha e Baianão. Atuou ainda pela equipe Sub-23 do Leão, no Brasileirão de Aspirantes.