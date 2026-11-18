E.C.BAHIA
Bahia fica no 0 a 0 com o Grêmio e segue fora do G5
Partida foi válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Esporte Clube Bahia visitou o Grêmio nesta quarta-feira, 18, e empatou por 0 a 0, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, para seguir com chances de conseguir uma vaga direta na Libertadores, o Esquadrão precisa vencer o Coritiba na próxima rodada, jogo que terá a presença de Pep Guardiola na Arena Fonte Nova.
O resultado desta quarta-feira mantém o Bahia na sexta colocação do Brasileirão, agora com 54 pontos, mesma pontuação que o Athletico Paranaense, quinto colocado. O Tricolor ainda está a três pontos de distância do Fluminense, quarto colocado, que entra em campo nesta quinta-feira, 19, e pode aumentar a vantagem sobre o Esquadrão.
O empate também impacta de forma negativa a situação do Esporte Clube Vitória, visto que o Grêmio chegou aos 38 pontos e igualou a pontuação do Leão da Barra. Os times são adversário na luta contra o rebaixamento para a segunda divisão.
FICHA TÉCNICA
Grêmio 0x0 Bahia
35ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
- Data: 18/11/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30
Arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Assistente 1: Thiaggo Americano Labes (SC)
- Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
- Quatro árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)
- VAR: Rafael Traci (SC).
Cartões amarelos: João Pedro e Enamorado (Grêmio); Kanu e Alejo Veliz (Bahia)
Escalações
Grêmio: Weverton; Gustavo Martins, Balbuena (Enamorado) e Wallace; João Pedro, Noriega (Danilo Barbosa), Dodi e Marlon; Amuzu (Jovane Cabral), Pavón (Krovinovic) e Carlos Vinícius (Braithwaite). Técnico: Renato Gaúcho.
Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Roman Gomez), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo (Everton Ribeiro), Erick, Rodrigo Nestor (Ademir) e Jean Lucas (Michel Araujo); Erick Pulga (Caio Alexandre) e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.
*Matéria em atualização