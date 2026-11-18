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O Grêmio ganhou uma preocupação importante na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O atacante Carlos Vinícius, artilheiro da equipe no ano, deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida contra o Esporte Clube Bahia, nesta quarta-feira, 18, na Arena do Grêmio, com uma lesão muscular na coxa.

A condição física do jogador passa a ser motivo de atenção para a comissão técnica de Renato Gaúcho. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a gravidade do problema ou o tempo necessário para recuperação.

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A possível baixa chega em um momento decisivo para o Tricolor gaúcho. O Grêmio iniciou a 35ª rodada na 18ª colocação, com 37 pontos, um a menos que o Esporte Clube Vitória, que aparece em 15º.

Grêmio e Vitória lutam contra o rebaixamento

A disputa envolve diretamente as equipes que tentam escapar das últimas posições da tabela.

Depois de enfrentar o Bahia, o Grêmio ainda terá compromissos contra adversários que podem definir sua permanência na Série A. O clube gaúcho também precisa acompanhar os resultados dos concorrentes diretos, especialmente o Vitória, que entra em campo nesta quinta-feira, 19, contra o Red Bull Bragantino, no Barradão.

Uma eventual ausência de Carlos Vinícius nos próximos jogos seria um problema adicional para Renato Portaluppi na reta final da competição. A confirmação do diagnóstico e da gravidade da lesão será determinante para avaliar se o atacante poderá voltar a atuar antes do encerramento do Brasileirão.