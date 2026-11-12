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E.C.BAHIA

Grupo City acerta visita de Guardiola ao CT do Bahia e Fonte Nova

Ex-treinador do Manchester City hoje atua como embaixador global do conglomerado

João Grassi
Por
Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City
Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City - Foto: GLYN KIRK | AFP

O Esporte Clube Bahia receberá uma visita especial na próxima semana. Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City e atual embaixador global do City Football Group (CFG), estará em Salvador ao lado de Ferran Soriano, CEO do conglomerado que controla o Tricolor.

A passagem pela capital baiana faz parte da agenda dos dois executivos após um compromisso em São Paulo. De acordo com o portal Máquina do Esporte, Guardiola e Soriano visitarão as instalações do Bahia para conhecer de perto a estrutura do clube.

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Guardiola conhecerá estruturas do Bahia

Em Salvador, a programação prevê visitas ao CT Evaristo de Macedo, à Arena Fonte Nova e à sede do Bahia. O treinador espanhol também deverá se encontrar com Rogério Ceni, comandante da equipe tricolor.

O encontro terá um componente especial pela relação entre os treinadores. Em janeiro de 2025, Ceni passou alguns dias na Inglaterra, acompanhando a rotina de Guardiola quando ele ainda comandava o Manchester City.

Esta será a primeira vez que o espanhol acompanhará Soriano em uma visita ao clube baiano desde a entrada do Bahia no City Football Group.

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Ferran Soriano participará de jantar em São Paulo

Antes de desembarcar em Salvador, Soriano e Guardiola estarão em São Paulo, onde participarão da nona edição do Jantar do Ano do Experience Club, realizado no espaço Vibra São Paulo.

Soriano será o principal palestrante do evento, que reunirá cerca de 600 convidados, entre executivos, presidentes de conselho e lideranças empresariais. O dirigente abordará os investimentos do City Football Group no Brasil e no mundo, além de compartilhar experiências de gestão e liderança no futebol de alto rendimento.

Guardiola também tem presença prevista, mas não fará palestra. Atualmente, o espanhol exerce a função de embaixador global do City Football Group.

  • 1 de 3 Pep Guardiola e Rogério Ceni
    Pep Guardiola e Rogério Ceni |
  • 2 de 3 Ferran Soriano, CEO do Grupo City
    Ferran Soriano, CEO do Grupo City |
  • 3 de 3 Ferran Soriano e Pep Guardiola
    Ferran Soriano e Pep Guardiola |

Relação com o Manchester City

A visita também aproxima o Bahia de uma das principais referências do grupo multiclubes. Sob a gestão do Grupo City, Guardiola comandou o Manchester City por quase uma década, período em que conquistou diversos títulos, incluindo a Liga dos Campeões e seis edições do Campeonato Inglês.

Ferran Soriano, por sua vez, é CEO do grupo e participa diretamente da gestão dos clubes que integram a rede internacional, entre eles Bahia e Manchester City.

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