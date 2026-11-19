O jogo do Esporte Clube Bahia com o Grêmio, nesta quarta-feira, 18, teve caráter de decisão para os dois lados, como explicou Ronaldo. Após o empate por 0 a 0, o goleiro destacou a importância do resultado para a sequência da competição e projetou os últimos compromissos do Tricolor Baiano.

Na avaliação do camisa 1, a partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, representava mais do que a disputa por três pontos. Enquanto o Bahia busca uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, o Grêmio entrou em campo pressionado pela luta contra o rebaixamento.

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“Esse jogo valia mais que três pontos. A gente está na briga para ir diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores e hoje a gente sabia que era um jogo importantíssimo para eles”, afirmou.

Ronaldo também ressaltou o equilíbrio do confronto. Apesar da pressão dos donos da casa, o Bahia conseguiu criar oportunidades e, segundo o goleiro, a partida foi aberta, com chances para os dois times.

“Não só era o jogo da vida do Grêmio, mas a gente também apostou todas as nossas fichas. Tivemos chances também, assim como o Grêmio teve. Foi um jogo muito aberto”, completou.

Ronaldo convoca torcida para a Fonte Nova

Com o empate, o Bahia perdeu a oportunidade de subir para a quinta colocação, e agora volta suas atenções para os três jogos restantes no Brasileirão. O goleiro classificou os compromissos como finais e destacou a importância de conquistar pontos para alcançar o objetivo de terminar a competição entre os primeiros colocados. “Restam três finais agora. Duas em casa e uma fora. E a gente tem que somar pontos”, projetou.

O jogador ainda aproveitou para convocar a torcida tricolor para o próximo compromisso, contra o Coritiba, marcado para sábado, 21, na Arena Fonte Nova. Para Ronaldo, o apoio dos torcedores pode ser determinante nesta reta final. “Aproveitar para convocar a torcida para o jogo de sábado. Vai ser um jogo decisivo. E pode definir muito nessa nossa reta de chegada”, concluiu o goleiro

Além da torcida, quem deve marcar presença na partida