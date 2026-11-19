E.C.BAHIA
Guardiola faz vídeo para convocar torcida do Bahia para a Fonte Nova
Treinador espanhol estará no estádio para acompanhar Bahia x Coritiba, pela 36ª rodada da Série A
O técnico Pep Guardiola desembarca em Salvador nesta semana para cumprir uma programação especial ligada ao Esporte Clube Bahia. Embaixador do Grupo City, conglomerado que administra o clube baiano, o espanhol vai conhecer a estrutura tricolor e acompanhar, da Arena Fonte Nova, o confronto contra o Coritiba, marcado para este sábado, 21, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Em suas redes sociais, Guardiola compartilhou um vídeo para convocar a torcida do Bahia a comparecer ao estádio. Na mensagem, o treinador demonstrou expectativa de encontrar as arquibancadas lotadas.
“Sábado estarei na Bahia, em Salvador. Já que estou no Brasil, bora ver um jogo. Estarei ao lado de vocês e quero ver o estádio lotado. E vamos ganhar. Espero vocês sábado no jogo”, disse.
🚨 O homem chegou ao Brasil e convocou a Nação pra sábado na Fonte. Com a palavra, @PepTeam ! #BahiaÉOMundo #BBMP https://t.co/lzbSJZMUK5— EC Bahia (@ecbahia) November 19, 2026
Guardiola virá a Salvador acompanhado de Ferran Soriano, CEO do Grupo City. Esta será a primeira vez que o treinador visita a capital baiana para conhecer de perto um dos clubes que fazem parte do conglomerado.
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A presença do treinador também foi comentada por Rogério Ceni após a partida contra o Grêmio, na última quarta-feira, 18.
É o homem que mudou o jogo de futebol, o cara da nova era que mudou a maneira de jogar. É um prazer não só para mim, como para todos. É a primeira vez dele no Brasil, é um prazer ter ele acompanhando os treinamentos. Espero que possamos ter uma exibição digna da capacidade que ele tem como treinador. Rogério Ceni - Treinador do Bahia
Programação de Guardiola inclui documentário do Bahia
A passagem de Guardiola pela capital baiana também inclui a participação na estreia do documentário “O Bahia é o Mundo – A Era City”, que será lançado nesta sexta-feira, 20.
A produção apresenta bastidores da negociação que levou o Tricolor a integrar o Grupo City e aborda momentos importantes dessa nova fase institucional.
Relação de Guardiola com o Bahia
A primeira interação entre Guardiola e o Tricolor Baiano aconteceu em 2022, quando ele gravou um vídeo para motivar os jogadores do Bahia antes da partida que confirmou o acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro.
Em janeiro de 2024, o Bahia realizou parte da preparação de pré-temporada em Manchester, com a equipe sendo recebida pelo grupo inglês. Na ocasião, Guardiola teve contato com os profissionais do clube e elogiou o trabalho de Rogério Ceni.
O espanhol também já havia manifestado vontade de conhecer Salvador. Em entrevistas anteriores, elogiou a entrada do Bahia no Grupo City e chegou a brincar que esperava receber um convite para visitar o Brasil.