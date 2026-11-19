ESPORTES
LiBRA e Grupo City discutem desenvolvimento do futebol brasileiro
Instituições farão ciclo de reuniões para debater a organização do futebol no país
O CEO do Grupo City, o espanhol Ferran Soriano, teve um encontro nesta quarta-feira, 18, com lideranças da LiBRA (Liga do Futebol Brasileiro). A reunião marcou o início de um ciclo de debates entre as instituições, voltado ao compartilhamento de experiências e conhecimentos para o desenvolvimento do futebol brasileiro.
Durante o encontro, Ferran Soriano apresentou uma palestra sobre as maiores ligas de futebol do mundo, abordando experiências internacionais relacionadas à concepção, estruturação e desenvolvimento dessas competições.
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A iniciativa tem como ponto de partida a trajetória internacional do City Football Group e o conhecimento acumulado pelo grupo em diferentes mercados, incluindo no Brasil, onde administra a SAF do Esporte Clube Bahia.
A proposta é aproximar os clubes da LiBRA de referências internacionais em gestão e organização do futebol.
Formação de uma liga no futebol brasileiro
A LiBRA é uma associação de clubes criada em maio de 2022 para estruturar uma liga nacional no Brasil, com foco na organização comercial e na distribuição de receitas de transmissão. Ela disputa o cenário de ligas com a Forte Futebol União (FFU), enquanto seguem em pauta discussões sobre uma liga unificada.
Em meio a isso, a LiBRA terá um ciclo de reuniões com o Grupo City nos próximos meses para abordar temáticas que permeiam os principais pilares de uma Liga de clubes como: governança, gestão, sustentabilidade econômica, organização das competições e desenvolvimento do produto futebol.
A LiBRA espera que a interlocução internacional e o intercâmbio de experiências possam contribuir para o fortalecimento institucional dos clubes e para o desenvolvimento sustentável do futebol brasileiro.