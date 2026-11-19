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Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, o Esporte Clube Vitória preparou uma programação especial para a partida contra o Red Bull Bragantino, que acontece na noite desta quinta-feira, 19, às 19h30.

O principal destaque será a participação do Ilê Aiyê, uma das mais importantes referências da cultura negra no Brasil.

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Além disso, a programação também contará com o humorista e influenciador Jhordan Matheus, que será o Influencer da Partida, aproximando entretenimento, futebol e representatividade nas redes sociais do clube.

A torcida também terá participação especial: integrantes da Orgulho Rubro-Negro estarão no Leão Super VIP, enquanto representantes da Torcida Rasta do Vitória participarão da Recepção Rubro-Negra.

Homenagens também acontecem dentro de campo

Dentro de campo, o Vitória utilizará braçadeira de capitão e bandeirinhas de escanteio temáticas, incorporando a identidade visual da campanha aos elementos da partida.

“Falar sobre Consciência Negra é também reconhecer, respeitar e valorizar as raízes negras que fazem parte da história da Bahia e do próprio Esporte Clube Vitória. Temos uma torcida com forte representatividade negra, e entendemos que essa conexão traz uma responsabilidade que vai além do futebol”, destaca Guilherme Queiroz, gerente de Marketing e Comercial do Esporte Clube Vitória.

“Queremos utilizar essa força e a visibilidade do clube para valorizar a história e a cultura negra, ampliar o respeito à diversidade, combater o racismo e fortalecer o sentimento de pertencimento de todos que fazem parte da nossa história”, acrescenta.

Time feminino também receberá homenagem

Antes da bola rolar para o duelo contra o Bragantino, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time feminino do Vitória fará uma volta olímpica no gramado. As Leoas vão apresentar à torcida o troféu do Campeonato Baiano Feminino, vencido no último domingo, 15, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Esporte Clube Bahia.

Foto: Divulgação | EC Vitória

A homenagem será um reconhecimento à campanha vitoriosa da equipe feminina, marcada pela dedicação e pelo trabalho das atletas e de toda a comissão técnica, que levaram o Esporte Clube Vitória ao topo do futebol baiano.