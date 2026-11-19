ESPORTES
Bahia libera ingresso grátis para moradores próximos à Arena Fonte Nova; saiba como ganhar
Arena distribuirá 50 pares de entradas para vizinhos cadastrados
Torcedores que vivem nas proximidades da Arena Fonte Nova terão uma oportunidade especial de acompanhar Bahia x Coritiba neste sábado, 21, em Salvador sem gastar nada. Ao todo, serão distribuídos 50 pares de ingressos gratuitos para pessoas cadastradas no projeto social desenvolvido pelo estádio.
A proposta é aproximar os moradores da região do equipamento esportivo e garantir que a comunidade também participe dos jogos. O confronto entre Bahia e Coritiba está marcado para as 17h30, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Ingressos para Bahia x Coritiba têm promoção a partir de R$ 20
Quem não está entre os beneficiados pela ação social também pode garantir presença na partida. Os ingressos estão disponíveis para o público geral, com valores promocionais a partir de R$ 20, na modalidade meia-entrada.
A promoção é válida para a Cadeira Leste, cujo ingresso inteiro custa R$ 40. Nos demais setores, os preços variam conforme a localização e a categoria do torcedor.
As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Ingresse, com vendas disponíveis até as 18h30 de sábado, 21, ou enquanto durarem os ingressos.
Confira os valores:
- Cadeira Superior Norte: R$ 75 (inteira) e R$ 37,50 (meia);
- Cadeira Norte: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia);
- Cadeira Superior Leste: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia);
- Cadeira Leste: R$ 95 (inteira) e R$ 47,50 (meia), com promoção por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia);
- Lounge Premium: R$ 260 (adulto) e R$ 160 (criança).