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Torcedores que vivem nas proximidades da Arena Fonte Nova terão uma oportunidade especial de acompanhar Bahia x Coritiba neste sábado, 21, em Salvador sem gastar nada. Ao todo, serão distribuídos 50 pares de ingressos gratuitos para pessoas cadastradas no projeto social desenvolvido pelo estádio.

A proposta é aproximar os moradores da região do equipamento esportivo e garantir que a comunidade também participe dos jogos. O confronto entre Bahia e Coritiba está marcado para as 17h30, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Ingressos para Bahia x Coritiba têm promoção a partir de R$ 20



Quem não está entre os beneficiados pela ação social também pode garantir presença na partida. Os ingressos estão disponíveis para o público geral, com valores promocionais a partir de R$ 20, na modalidade meia-entrada.

A promoção é válida para a Cadeira Leste, cujo ingresso inteiro custa R$ 40. Nos demais setores, os preços variam conforme a localização e a categoria do torcedor.

As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Ingresse, com vendas disponíveis até as 18h30 de sábado, 21, ou enquanto durarem os ingressos.

Confira os valores: