O Esporte Clube Bahia alcançou, após empatar por 0 a 0 com o Grêmio, nesta quarta-feira, 18, em Porto Alegre, a melhor campanha do clube como visitante na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.

O Esquadrão de Aço chegou aos 24 pontos conquistados fora de casa e superou seu próprio recorde anterior, estabelecido na edição de 2012. Em 2013 e 2019, foram 20 pontos somados pela equipe baiana.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que o modelo dos pontos corridos foi implementado no Brasileirão de 2003, à época com 24 clubes, enquanto o atual formato com 20 participantes começou em 2006.

Bahia supera campanha de 2012

Até então, a melhor campanha do Bahia como visitante no atual formato do Campeonato Brasileiro havia sido registrada em 2012, com 23 pontos e 40,3% de aproveitamento.

Em 2026, o Tricolor baiano já soma 24 pontos e 44,4% de aproveitamento, com uma partida ainda por disputar.

Campanhas do Bahia como visitante na Série A

2026 : 24 pts | 44,4%

: 24 pts | 44,4% 2025 : 15 pts | 26,3%

: 15 pts | 26,3% 2024 : 17 pts | 29,8%

: 17 pts | 29,8% 2023 : 15 pts | 26,3%

: 15 pts | 26,3% 2021 : 14 pts | 24,5%

: 14 pts | 24,5% 2020 : 15 pts | 26,3%

: 15 pts | 26,3% 2019 : 20 pts | 35%

: 20 pts | 35% 2018 : 11 pts | 19,2%

: 11 pts | 19,2% 2017 : 16 pts | 28%

: 16 pts | 28% 2014 : 15 pts | 26,3%

: 15 pts | 26,3% 2013 : 20 pts | 35%

: 20 pts | 35% 2012 : 23 pts | 40,3%

: 23 pts | 40,3% 2011 : 18 pts | 3,5%

: 18 pts | 3,5% 2003 : 7 pts | 10,1%

Rogério Ceni destaca evolução como visitante

A evolução no desempenho como visitante foi destacada pelo técnico Rogério Ceni, que apontou mudanças na maneira de jogar do Bahia como visitante em relação à temporada passada. Em 2025, a campanha fora de casa foi apenas a 15ª entre os 20 clubes.

“A campanha fora de casa mudou bastante desde o ano passado. Tivemos uma campanha ruim fora de casa, mas fizemos uma campanha excepcional ou muito boa dentro da nossa casa. Mudou pelas características do nosso time. Fizemos jogos mais simples fora de casa, com bastante transição, normalmente com dois pontas, um 9 e jogadores de meio de marcação. Começamos a ter menos a bola fora de casa como em outros anos, mas atacamos mais espaço. Isso fez com que o time tivesse uma grande campanha. Fora de casa tem uma evolução, são 24 pontos fora de casa, não é um número ruim”

Bahia cai no ranking de visitantes

Apesar do recorde, o empate com o Grêmio fez o Bahia perder uma posição no ranking de aproveitamento como visitante nesta edição do Campeonato Brasileiro, sendo agora o quinto colocado. O Tricolor não vence há cinco rodadas fora da Arena Fonte Nova.

A equipe baiana soma seis triunfos, seis empates e seis derrotas fora de casa, com 44,44% de aproveitamento.

1 de 2 Rogério Ceni comemora triunfo fora de casa com Mateo Sanabria | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

2 de 2 Luciano Juba marcou gol em Mirassol 1x2 Bahia, no Maião | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Bahia terá mais um jogo fora de casa

O Bahia ainda poderá ampliar o recorde na penúltima rodada. No dia 28 de novembro, o time de Rogério Ceni visita o Botafogo no estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro.

Antes disso, porém, recebe o Coritiba na Fonte Nova neste sábado, 21, às 17h30, pela 36ª rodada do Brasileirão.