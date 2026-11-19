Rogério Ceni afirmou que pretende dar mais oportunidades aos jogadores das categorias de base do Esporte Clube Bahia a partir da próxima temporada. Após o empate sem gols com o Grêmio, nesta quarta-feira, 18, o treinador destacou que o clube deve abrir espaço para os jovens em 2027, principalmente diante das possíveis saídas de atletas que estão em fim de contrato.

Durante entrevista coletiva, Ceni citou nomes que já treinam com o elenco profissional, como Kauê Furquim, Ruan Pablo e David Martins. Segundo o comandante, o planejamento é preparar os jogadores para que possam assumir mais responsabilidades gradualmente.

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“É a característica do clube, ele quer formar novos jogadores. Ano que vem a gente tem algumas ausências de jogadores que estão em fim de contrato e devemos usar cada vez mais a base para os próximos anos”, explicou.

O treinador, no entanto, ponderou que a utilização dos jovens precisa acontecer com planejamento. Para ele, inserir vários atletas ao mesmo tempo pode prejudicar o processo de desenvolvimento.

“É que a gente quer usar a base, a gente quer ser campeão… nós queremos o pacote inteiro. E não é fácil você inserir muitos garotos ao mesmo tempo. Eu acho que nós estamos tentando preparar o máximo possível”, afirmou.

Ceni compara utilização da base com outros clubes

Ao justificar a cautela, Rogério Ceni citou equipes que deram mais minutos aos jogadores formados nas próprias categorias de base, tanto na Série A quanto na Série B. O treinador mencionou Athletico-PR, Cuiabá, Ceará e América-MG, ressaltando que o uso dos jovens não garante, por si só, bons resultados esportivos.

“O Cuiabá é o time que mais usou, né? Tá na Série B. O Ceará é um time que usou bastante a base. Escapou na última rodada. Tem outros times que usaram muito base”, comentou.

O comandante também utilizou o Athletico-PR como exemplo de equipe que conseguiu conciliar a participação dos jovens com uma campanha competitiva na elite nacional. Um levantamento realizado pelo Goiás Esporte Clube, com dados até a 33ª rodada do Brasileirão de 2026, aponta o Furacão na liderança do uso de atletas da base na Série A, com 11 jogadores e 7.255 minutos acumulados.

O Bahia aparece na 16ª posição do levantamento, com sete atletas utilizados e 736 minutos. O Esporte Clube Vitória, por sua vez, ocupa a 18ª colocação, com dois jogadores e 118 minutos. Os números consideram a minutagem dos atletas formados nas categorias de base dos clubes na competição.

Ceni também mencionou o América-MG como exemplo de que a utilização de jovens não significa necessariamente sucesso na temporada. O treinador reforçou que o objetivo é encontrar o momento adequado para dar oportunidades, sem colocar vários garotos em campo de uma só vez.

“Claro que a gente quer usar, mas no momento certo, e eu acho que não é para você botar três, quatro garotos juntos”, completou.

Ceni avalia empate com o Grêmio

Sobre a partida em Porto Alegre, o treinador considerou que o Bahia poderia ter conquistado um resultado melhor caso tivesse aproveitado as oportunidades criadas. Ele citou chances de Erick Pulga, Ademir, Everton e Michel Araújo, mas reconheceu que faltou tranquilidade nas finalizações.

“Acho que a gente poderia ter saído com um resultado melhor se a gente tivesse um pouquinho mais de calma nas finalizações. Tivemos chance com o Pulga, tivemos chance com o Ademir, tivemos chance com o Everton, a melhor com o Michel… tivemos boas oportunidades”, avaliou.

Ceni também explicou que a equipe ficou mais vulnerável defensivamente no segundo tempo, quando passou a atuar com três atacantes em busca do gol. Segundo o treinador, a mudança aumentou os espaços para o Grêmio explorar.

“Na primeira parte do jogo, com um atacante a menos, nós defendemos bem, tivemos algumas boas oportunidades, ficamos um pouco melhor organizados defensivamente. Quando nós fomos para arriscar um pouco mais, na recomposição, nós falhamos um pouco”, concluiu.