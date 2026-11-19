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O zagueiro Marcos Victor revelou que entrou em campo com febre no empate sem gols do Esporte Clube Bahia com o Grêmio, nesta quarta-feira, 18, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem estar em plenas condições físicas, o defensor decidiu atuar e acabou substituído no segundo tempo da partida.

Após o confronto, o jogador explicou que fez um esforço para ajudar o Tricolor baiano em um momento importante da competição. “Fui com o coração para jogar. Entreguei tudo de mim, mesmo doente”, afirmou.

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O Bahia segue na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores e tem apenas três rodadas restantes para buscar seu objetivo.

Zagueiro destaca união do elenco na reta final

Marcos Victor também comentou o equilíbrio da disputa na parte de cima da tabela e ressaltou a união do grupo para alcançar a classificação continental.

“Está tudo embolado, está aberta a disputa. Mas a gente vem se apoiando, vem apoiando o outro. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir um triunfo dedicado para a nossa torcida”, declarou.

O próximo compromisso do Bahia será neste sábado, 21, contra o Coritiba, na Arena Fonte Nova. O Tricolor vai ter a presença do treinador Pep Guardiola no estádio para acompanhar o confronto.