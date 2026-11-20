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Os sócios do Guarani Futebol Clube aprovaram, nesta quinta-feira, 19, a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao empresário Roberto Graziano, CEO do Grupo Magnum. A proposta prevê compromissos financeiros superiores a R$ 1 bilhão, distribuídos entre investimentos no futebol, pagamento de dívidas e construção de estruturas para o clube.

A aprovação ocorreu em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), com 309 votos favoráveis e 19 contrários, o equivalente a 94,21% dos votos. Ao todo, 705 associados estavam aptos a participar da votação.

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Com o aval dos sócios, Graziano ficará com 90% das ações da SAF, enquanto o Guarani manterá os 10% restantes, além dos direitos relacionados à identidade institucional, como nome, cores e símbolos.

Guarani prevê até R$ 1 bilhão em investimentos

A proposta financeira está dividida em cinco frentes. O maior montante, de até R$ 400 milhões, será destinado à operação e aos investimentos no futebol, incluindo R$ 15 milhões para o clube social.

Outros R$ 350 milhões estão previstos para o pagamento de dívidas relacionadas à Recuperação Judicial e de obrigações tributárias. O projeto também estabelece até R$ 300 milhões para a construção de um novo estádio e até R$ 25 milhões para um novo Centro de Treinamento.

Além desses compromissos, está prevista a integralização de R$ 3 milhões na participação societária.

Parte dos valores, porém, poderá ser cumprida por meio do crescimento das receitas da SAF em relação à base de 2026, considerada fixa e sem correção. Portanto, nem todo o montante representa necessariamente um aporte direto de recursos pelo investidor.

Venda da SAF do Guarani depende de análise judicial

Com a aprovação dos associados, a negociação avança para as etapas de cumprimento das condições contratuais e análise dos órgãos fiscalizadores.

O acordo também será submetido ao Judiciário, que acompanha a Recuperação Judicial e as questões trabalhistas do Guarani. Eventuais ajustes determinados pela Justiça poderão ser incorporados mediante concordância das partes, sem necessidade de uma nova assembleia.

Para assumir o controle da SAF do Guarani, Roberto Graziano também precisará deixar a gestão da SAF do São Bernardo. Questionado pelos associados, o empresário afirmou que sua saída está encaminhada e depende apenas de questões burocráticas.