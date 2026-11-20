Siga o A TARDE no Google

Quem pretende atravessar de Salvador para a Ilha de Itaparica nesta sexta-feira, 20, deve se preparar para um tempo maior de espera.



A travessia Salvador-Mar Grande opera com viagens extras devido ao aumento da demanda durante o feriado. Segundo a Internacional Travessias Salvador (ITS), além das saídas regulares, realizadas a cada hora, o serviço funciona em sistema de bate-volta para reduzir os intervalos entre as partidas.

Tempo de espera chega a 1h30 nos terminais

De acordo com o Filômetro, ferramenta disponível no site da concessionária, o tempo estimado de espera varia entre 60 e 90 minutos nos dois sentidos da travessia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A previsão contempla tanto o Terminal de São Joaquim, em Salvador, quanto o Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.





Movimento de veículos em São Joaquim

Um registro feito na área externa do Terminal de São Joaquim identificou apenas 17 motocicletas. No momento da observação, não havia filas de carros ou caminhões.

Os demais veículos já estavam posicionados nas baias de embarque, aguardando a realização das próximas viagens.