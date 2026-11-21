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Três pessoas foram assassinadas a tiros na madrugada deste sábado, 21, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Uma quarta pessoa também foi baleada e precisou ser socorrida para uma unidade de saúde.

Entre as vítimas fatais estão dois homens e uma mulher. Até o momento, as identidades não foram divulgadas. Também não há informações sobre o estado de saúde da pessoa ferida.

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Investigação

As circunstâncias do ataque ainda são desconhecidas, assim como a motivação do crime. O suspeito fugiu após os disparos e, até a última atualização das informações, ninguém havia sido preso.

A autoria e a motivação do crime ainda precisam ser esclarecidas pelas autoridades policiais.