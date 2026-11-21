POLÍCIA
Ataque a tiros deixa três mortos e um ferido na Bahia
Entre as vítimas fatais estão dois homens e uma mulher
Três pessoas foram assassinadas a tiros na madrugada deste sábado, 21, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Uma quarta pessoa também foi baleada e precisou ser socorrida para uma unidade de saúde.
Entre as vítimas fatais estão dois homens e uma mulher. Até o momento, as identidades não foram divulgadas. Também não há informações sobre o estado de saúde da pessoa ferida.
Leia Também:
Investigação
As circunstâncias do ataque ainda são desconhecidas, assim como a motivação do crime. O suspeito fugiu após os disparos e, até a última atualização das informações, ninguém havia sido preso.
A autoria e a motivação do crime ainda precisam ser esclarecidas pelas autoridades policiais.