BAHIA
De folga, policiais salvam vítima de afogamento na Ilha de Itaparica
Homem foi retirado do mar desacordado e com dificuldades para respirar
Pai e filho, que são policiais militares, protagonizaram uma ação de salvamento durante folga do trabalho na Ilha de Itaparica, em Vera Cruz. Na ocasião, a dupla, que curtia a praia, salvou um homem vítima de afogamento, no distrito de Barra Grande.
A vítima, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), foi retirada do desacordada e com dificuldades para respirar.
Diante da situação, os policiais começaram os primeiros socorros, com ventilações de resgate e manobras para desobstruir as vias aéreas. Após os procedimentos, a vítima voltou a respirar espontaneamente.
Confira imagens:
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Policiais acionaram o Samu
Equipes da Polícia Militar foram chamadas para dar apoio à ocorrência. Os próprios agentes também solicitaram atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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Quando os profissionais de saúde chegaram, o homem foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permaneceu sob cuidados médicos.