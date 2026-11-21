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Pai e filho, que são policiais militares, protagonizaram uma ação de salvamento durante folga do trabalho na Ilha de Itaparica, em Vera Cruz. Na ocasião, a dupla, que curtia a praia, salvou um homem vítima de afogamento, no distrito de Barra Grande.

A vítima, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), foi retirada do desacordada e com dificuldades para respirar.

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Diante da situação, os policiais começaram os primeiros socorros, com ventilações de resgate e manobras para desobstruir as vias aéreas. Após os procedimentos, a vítima voltou a respirar espontaneamente.

Confira imagens:

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Policiais acionaram o Samu

Equipes da Polícia Militar foram chamadas para dar apoio à ocorrência. Os próprios agentes também solicitaram atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quando os profissionais de saúde chegaram, o homem foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permaneceu sob cuidados médicos.