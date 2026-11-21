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Quem pretende fazer compras ou resolver pendências em Feira de Santana durante a Micareta 2026 precisa ficar atento. O funcionamento do comércio do centro, dos shoppings e de outros estabelecimentos terá alterações até domingo, 22, por causa do feriado do Dia da Consciência Negra e da programação do período.

As mudanças foram definidas após um acordo entre o Sindicato Empresarial do Comércio de Feira de Santana (Sicomércio Feira) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Feira de Santana (Secofs).

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Comércio do Centro de Feira de Santana abre em horário reduzido

Sábado, 21: o atendimento será em horário reduzido, das 9h às 15h.

Domingo, 22: os estabelecimentos permanecerão fechados.

Segundo o presidente do Sicomércio, Marco Silva, a expectativa é que a realização da Micareta contribua para movimentar a economia local, gerando emprego, renda e oportunidades para a população.



Comércio dos bairros terá funcionamento próprio

Nos bairros de Feira de Santana, cada estabelecimento poderá definir o próprio horário de funcionamento. Os shoppings também terão autonomia para organizar suas atividades, desde que respeitem a legislação vigente.

Centro de Abastecimento

O Centro de Abastecimento de Feira de Santana terá funcionamento normal no sábado, 21, e no domingo, 22.

Boulevard Shopping terá horário especial

O Boulevard Shopping funcionará em horário especial entre os dias 19 e 22 de novembro. Lojas, quiosques, alimentação e serviços terão horários diferenciados, enquanto o cinema manterá a programação normal de exibição.

Confira os horários:

Sábado (21/11)

Lojas e quiosques: 9h às 19h;

Alimentação: 9h às 21h;

Outback: 11h30 às 22h30;

Ki-Mukeka: 11h30 às 19h;

Âncoras (Riachuelo, C&A e Renner): 9h às 19h;

Sam’s Club: 8h às 20h;

Farmácia Brito: 8h às 20h;

Lotérica Boulevard: 8h às 19h;

Clínica Saúde Center: 7h às 13h;

Clinos: 8h às 18h.

Domingo (22/11)

Lojas e quiosques: 13h às 19h;

Alimentação: 12h às 21h;

Outback: 12h às 22h;

Ki-Mukeka: 11h30 às 19h;

Âncoras (Riachuelo, C&A e Renner): 13h às 19h;

Sam’s Club: 8h às 20h;

Farmácia Brito: 8h às 20h;

Lotérica Boulevard: fechada;

Clínica Saúde Center: fechada;

Clinos: fechada.

Órgãos municipais também terão alterações

As repartições públicas municipais de Feira de Santana também terão mudanças no expediente. Na quinta-feira, 19, os órgãos que não prestam serviços essenciais funcionarão das 7h às 13h, sem intervalo.

A orientação é que a população se programe com antecedência para evitar deslocamentos desnecessários durante o período da Micareta.