FEIRA DE SANTANA
Micareta de Feira altera funcionamento do comércio; veja o que abre e fecha
As alterações vão até domingo, 22, por causa do feriado do Dia da Consciência Negra
Quem pretende fazer compras ou resolver pendências em Feira de Santana durante a Micareta 2026 precisa ficar atento. O funcionamento do comércio do centro, dos shoppings e de outros estabelecimentos terá alterações até domingo, 22, por causa do feriado do Dia da Consciência Negra e da programação do período.
As mudanças foram definidas após um acordo entre o Sindicato Empresarial do Comércio de Feira de Santana (Sicomércio Feira) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Feira de Santana (Secofs).
Comércio do Centro de Feira de Santana abre em horário reduzido
- Sábado, 21: o atendimento será em horário reduzido, das 9h às 15h.
- Domingo, 22: os estabelecimentos permanecerão fechados.
Segundo o presidente do Sicomércio, Marco Silva, a expectativa é que a realização da Micareta contribua para movimentar a economia local, gerando emprego, renda e oportunidades para a população.
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Comércio dos bairros terá funcionamento próprio
Nos bairros de Feira de Santana, cada estabelecimento poderá definir o próprio horário de funcionamento. Os shoppings também terão autonomia para organizar suas atividades, desde que respeitem a legislação vigente.
Centro de Abastecimento
O Centro de Abastecimento de Feira de Santana terá funcionamento normal no sábado, 21, e no domingo, 22.
Boulevard Shopping terá horário especial
O Boulevard Shopping funcionará em horário especial entre os dias 19 e 22 de novembro. Lojas, quiosques, alimentação e serviços terão horários diferenciados, enquanto o cinema manterá a programação normal de exibição.
Confira os horários:
Sábado (21/11)
- Lojas e quiosques: 9h às 19h;
- Alimentação: 9h às 21h;
- Outback: 11h30 às 22h30;
- Ki-Mukeka: 11h30 às 19h;
- Âncoras (Riachuelo, C&A e Renner): 9h às 19h;
- Sam’s Club: 8h às 20h;
- Farmácia Brito: 8h às 20h;
- Lotérica Boulevard: 8h às 19h;
- Clínica Saúde Center: 7h às 13h;
- Clinos: 8h às 18h.
Domingo (22/11)
- Lojas e quiosques: 13h às 19h;
- Alimentação: 12h às 21h;
- Outback: 12h às 22h;
- Ki-Mukeka: 11h30 às 19h;
- Âncoras (Riachuelo, C&A e Renner): 13h às 19h;
- Sam’s Club: 8h às 20h;
- Farmácia Brito: 8h às 20h;
- Lotérica Boulevard: fechada;
- Clínica Saúde Center: fechada;
- Clinos: fechada.
Órgãos municipais também terão alterações
As repartições públicas municipais de Feira de Santana também terão mudanças no expediente. Na quinta-feira, 19, os órgãos que não prestam serviços essenciais funcionarão das 7h às 13h, sem intervalo.
A orientação é que a população se programe com antecedência para evitar deslocamentos desnecessários durante o período da Micareta.