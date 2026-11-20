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Micareta de Feira: confira a programação completa desta sexta (20/11)
Pedro Sampaio, Carlinhos Brown, Xanddy e Parangolé estão entre as atrações do terceiro dia de festa
Pedro Sampaio, Carlinhos Brown, Xanddy Harmonia e Parangolé estão entre as atrações da Micareta de Feira de Santana nesta sexta-feira, 20. No terceiro dia da festa, o circuito Maneca Ferreira recebe uma programação que começa às 15h30 e segue até a noite, com apresentações de artistas de diferentes ritmos musicais.
Além dos nomes mais conhecidos do público, a agenda inclui shows de Edson Gomes, Filhos de Jorge, Thiago Aquino, Oh Polêmico e Tonho Matéria. A diversidade de atrações promete movimentar o circuito ao longo da tarde e da noite.
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Entre os destaques da programação está Pedro Sampaio, que tem apresentação prevista para as 21h. Antes dele, o público poderá acompanhar o show de Carlinhos Brown, às 19h20, e de Xanddy Harmonia, às 18h40.
O pagode e o axé também marcam presença com Parangolé, previsto para as 17h, e Filhos de Jorge, às 18h. Já os fãs de reggae poderão acompanhar Edson Gomes, que sobe ao circuito às 20h.
A programação segue até as 23h, quando Oh Polêmico encerra a sequência de apresentações previstas para o dia.
Confira a programação completa da Micareta de Feira nesta sexta-feira (20/11)
Confira os horários e as atrações do circuito Maneca Ferreira:
- 15h30: Afro Lua Negra
- 15h45: Edy Vox
- 16h: Tonho Matéria – Bloco Odungê
- 16h20: Pagode do Segredo e Berguinho – Bloco dos Amigos
- 16h40: Monte Zaion
- 17h: Parangolé – Bloco Polimania
- 17h20: Libú do Reggae
- 17h40: Bloco dos Vaqueiros
- 18h: Filhos de Jorge
- 18h20: Gabi Moraes
- 18h40: Xanddy Harmonia
- 19h20: Carlinhos Brown
- 19h40: Levi Alvim
- 20h: Edson Gomes
- 20h20: Paulo Bindá
- 20h40: Balada dos DJ's
- 21h: Pedro Sampaio
- 21h40: Revolusamba
- 22h: Thiago Aquino
- 22h40: Jaú
- 23h: Oh Polêmico
A programação reúne atrações de diferentes estilos e segue durante toda a noite no circuito Maneca Ferreira, um dos principais espaços da Micareta de Feira de Santana.