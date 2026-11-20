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Pedro Sampaio, Carlinhos Brown, Xanddy Harmonia e Parangolé estão entre as atrações da Micareta de Feira de Santana nesta sexta-feira, 20. No terceiro dia da festa, o circuito Maneca Ferreira recebe uma programação que começa às 15h30 e segue até a noite, com apresentações de artistas de diferentes ritmos musicais.

Além dos nomes mais conhecidos do público, a agenda inclui shows de Edson Gomes, Filhos de Jorge, Thiago Aquino, Oh Polêmico e Tonho Matéria. A diversidade de atrações promete movimentar o circuito ao longo da tarde e da noite.

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Pedro Sampaio e grandes nomes da música agitam a Micareta

Entre os destaques da programação está Pedro Sampaio, que tem apresentação prevista para as 21h. Antes dele, o público poderá acompanhar o show de Carlinhos Brown, às 19h20, e de Xanddy Harmonia, às 18h40.

O pagode e o axé também marcam presença com Parangolé, previsto para as 17h, e Filhos de Jorge, às 18h. Já os fãs de reggae poderão acompanhar Edson Gomes, que sobe ao circuito às 20h.

A programação segue até as 23h, quando Oh Polêmico encerra a sequência de apresentações previstas para o dia.

Confira a programação completa da Micareta de Feira nesta sexta-feira (20/11)

Confira os horários e as atrações do circuito Maneca Ferreira:

15h30: Afro Lua Negra

Afro Lua Negra 15h45: Edy Vox

Edy Vox 16h: Tonho Matéria – Bloco Odungê

Tonho Matéria – Bloco Odungê 16h20: Pagode do Segredo e Berguinho – Bloco dos Amigos

Pagode do Segredo e Berguinho – Bloco dos Amigos 16h40: Monte Zaion

Monte Zaion 17h: Parangolé – Bloco Polimania

Parangolé – Bloco Polimania 17h20: Libú do Reggae

Libú do Reggae 17h40: Bloco dos Vaqueiros

Bloco dos Vaqueiros 18h: Filhos de Jorge

Filhos de Jorge 18h20: Gabi Moraes

Gabi Moraes 18h40: Xanddy Harmonia

Xanddy Harmonia 19h20: Carlinhos Brown

Carlinhos Brown 19h40: Levi Alvim

Levi Alvim 20h: Edson Gomes

Edson Gomes 20h20: Paulo Bindá

Paulo Bindá 20h40: Balada dos DJ's

Balada dos DJ's 21h: Pedro Sampaio

Pedro Sampaio 21h40: Revolusamba

Revolusamba 22h: Thiago Aquino

Thiago Aquino 22h40: Jaú

Jaú 23h: Oh Polêmico

A programação reúne atrações de diferentes estilos e segue durante toda a noite no circuito Maneca Ferreira, um dos principais espaços da Micareta de Feira de Santana.