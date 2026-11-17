Siga o A TARDE no Google

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) atualizou as regras de segurança e vistoria para trios elétricos, carros de apoio e veículos de serviço que participam de festas populares e micaretas em todo o estado.

Com a nova regulamentação já em vigor, esses veículos podem circular sem motorista reserva quando o percurso do desfile tiver até 2 km.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mudança foi oficializada pela Portaria nº 990/2026, assinada pelo diretor-geral do órgão, Max Adolfo Passos Mendes, e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 17.

A medida atualiza as normas que estavam em vigor desde 2017 e já se aplica aos eventos realizados na Bahia, incluindo os próximos festejos populares e o Carnaval de Salvador.

Com a nova regra, nos circuitos de até 2 quilômetros, será necessário apenas um condutor habilitado e apto a dirigir o veículo durante todo o trajeto. Antes, a regulamentação também exigia a presença de um segundo motorista nesses percursos.

Na prática, a mudança simplifica a escala de profissionais e pode reduzir os custos operacionais de organizadores e prefeituras em eventos com trajetos mais curtos.

Quando o motorista reserva continua obrigatório?

Nos desfiles com percursos superiores a 2 km, a presença do motorista reserva continua obrigatória.

O profissional deverá estar previamente cadastrado, ter habilitação compatível com o veículo e permanecer disponível para assumir a direção caso seja necessário.

A exigência vale para trios elétricos, carros de apoio e veículos de serviço que participem de eventos, festejos populares, Carnaval, micaretas e manifestações semelhantes em circuitos previamente delimitados.

Carnaval de Salvador: Dodô e Osmar exigirão motorista reserva

No Carnaval de Salvador de 2027, os trios elétricos que percorrerem os circuitos Dodô e Osmar deverão continuar contando com um motorista reserva, já que os trajetos ultrapassam o limite de 2 quilômetros estabelecido pelo Detran-BA.

O Circuito Dodô, entre a Barra e Ondina, tem aproximadamente 4,5 quilômetros de extensão, enquanto o Circuito Osmar, no Campo Grande, possui cerca de 4 quilômetros.

Pipoca da Baiana System no circuito Osmar - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

A capital baiana também conta com outros circuitos oficiais de menor extensão:

Circuito Batatinha (Pelourinho): não conta com trios elétricos e é voltado a fanfarras e blocos culturais.

não conta com trios elétricos e é voltado a fanfarras e blocos culturais. Circuito Sérgio Bezerra (Barra): tem aproximadamente 2 quilômetros, do Farol da Barra ao Morro do Cristo.

tem aproximadamente 2 quilômetros, do Farol da Barra ao Morro do Cristo. Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina): tem cerca de 1 quilômetro.

tem cerca de 1 quilômetro. Circuito Riachão (Garcia): tem aproximadamente 1 quilômetro.

Nesses trajetos de até 2 quilômetros, a nova regra dispensa o segundo condutor, desde que o percurso realizado pelo veículo respeite esse limite.

O que não muda nas regras de segurança?

A dispensa do segundo motorista nos trajetos curtos não elimina as demais exigências para a circulação dos veículos.

Trios elétricos e carros de apoio continuam obrigados a apresentar a documentação regularizada e passar por inspeção técnica, com emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV).