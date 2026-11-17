FESTAS
Carnaval 2027: trios elétricos poderão circular sem motorista reserva na Bahia
Mudanças feitas pelo Detran-BA já entraram em vigor em todo estado
O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) atualizou as regras de segurança e vistoria para trios elétricos, carros de apoio e veículos de serviço que participam de festas populares e micaretas em todo o estado.
Com a nova regulamentação já em vigor, esses veículos podem circular sem motorista reserva quando o percurso do desfile tiver até 2 km.
A mudança foi oficializada pela Portaria nº 990/2026, assinada pelo diretor-geral do órgão, Max Adolfo Passos Mendes, e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 17.
A medida atualiza as normas que estavam em vigor desde 2017 e já se aplica aos eventos realizados na Bahia, incluindo os próximos festejos populares e o Carnaval de Salvador.
Com a nova regra, nos circuitos de até 2 quilômetros, será necessário apenas um condutor habilitado e apto a dirigir o veículo durante todo o trajeto. Antes, a regulamentação também exigia a presença de um segundo motorista nesses percursos.
Na prática, a mudança simplifica a escala de profissionais e pode reduzir os custos operacionais de organizadores e prefeituras em eventos com trajetos mais curtos.
Quando o motorista reserva continua obrigatório?
Nos desfiles com percursos superiores a 2 km, a presença do motorista reserva continua obrigatória.
O profissional deverá estar previamente cadastrado, ter habilitação compatível com o veículo e permanecer disponível para assumir a direção caso seja necessário.
A exigência vale para trios elétricos, carros de apoio e veículos de serviço que participem de eventos, festejos populares, Carnaval, micaretas e manifestações semelhantes em circuitos previamente delimitados.
Carnaval de Salvador: Dodô e Osmar exigirão motorista reserva
No Carnaval de Salvador de 2027, os trios elétricos que percorrerem os circuitos Dodô e Osmar deverão continuar contando com um motorista reserva, já que os trajetos ultrapassam o limite de 2 quilômetros estabelecido pelo Detran-BA.
O Circuito Dodô, entre a Barra e Ondina, tem aproximadamente 4,5 quilômetros de extensão, enquanto o Circuito Osmar, no Campo Grande, possui cerca de 4 quilômetros.
A capital baiana também conta com outros circuitos oficiais de menor extensão:
- Circuito Batatinha (Pelourinho): não conta com trios elétricos e é voltado a fanfarras e blocos culturais.
- Circuito Sérgio Bezerra (Barra): tem aproximadamente 2 quilômetros, do Farol da Barra ao Morro do Cristo.
- Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina): tem cerca de 1 quilômetro.
- Circuito Riachão (Garcia): tem aproximadamente 1 quilômetro.
Nesses trajetos de até 2 quilômetros, a nova regra dispensa o segundo condutor, desde que o percurso realizado pelo veículo respeite esse limite.
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O que não muda nas regras de segurança?
A dispensa do segundo motorista nos trajetos curtos não elimina as demais exigências para a circulação dos veículos.
Trios elétricos e carros de apoio continuam obrigados a apresentar a documentação regularizada e passar por inspeção técnica, com emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV).