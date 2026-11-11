FOLIA 2027
Alvorada anuncia tema do Carnaval em festa com samba no Pelourinho
Celebração no Pelourinho reúne Banjinho e ala de canto do bloco em uma noite de tradição
O clima de Carnaval já começa a tomar conta de Salvador, e o samba será o protagonista de uma celebração especial no Pelourinho.
No dia 13 de novembro, a partir das 18h, o bloco Alvorada realiza seu tradicional Caruru, no Restaurante Uauá, com uma programação musical dedicada à cultura afro-brasileira e uma novidade aguardada pelos foliões: o lançamento oficial do tema do desfile de 2027.
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O encontro promete reunir integrantes, amigos e admiradores da agremiação em uma noite de confraternização, música e valorização das tradições que fazem parte da história do bloco, fundado em 1975.
Samba e tradição marcam programação no Pelourinho
Entre as atrações confirmadas estão o Banjinho, formato intimista do movimento Banjo Novo, e a ala de canto do Alvorada. A proposta é aproximar músicos e público em uma roda de samba que valoriza a participação coletiva e as raízes do gênero.
Com uma formação mais enxuta, o Banjinho aposta na força do banjo e no samba de raiz para recuperar a atmosfera das primeiras edições do movimento. O formato proporciona uma experiência musical mais próxima do público, com destaque para a ancestralidade e a cultura popular.
O projeto conquistou espaço na cena cultural de Salvador ao promover encontros dedicados à celebração do samba e de suas tradições. A parceria com o Alvorada também fortalece o diálogo entre diferentes gerações e iniciativas comprometidas com a valorização da cultura baiana.
Alvorada apresenta tema do Carnaval 2027
Além da programação musical, o evento terá como destaque o lançamento oficial do tema que vai orientar o desfile do bloco no Carnaval de 2027.
A iniciativa reforça a trajetória do Alvorada, que desde sua fundação, em 1975, mantém o compromisso com a valorização do samba, da cultura afro-brasileira e da identidade baiana.
Caruru do Alvorada
- Data: 13 de novembro
- Horário: 18h
- Local: Restaurante Uauá – Rua Maciel de Baixo, 36, Pelourinho
- Atrações: Banjinho e ala de canto do Alvorada
- Ingresso: R$ 20 (primeiro lote)
- Vendas: Ingresso Simples