O Ilê Aiyê quase teve outro nome antes de se tornar um dos maiores símbolos de resistência e afirmação da cultura negra no Brasil. Fundado em 1974, no bairro da Liberdade, em Salvador, o primeiro bloco afro do país foi batizado após uma consulta popular que mobilizou moradores e trabalhadores do comércio.

A história foi relembrada por Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Vovô do Ilê, em entrevista ao A TARDE, na qual também comentou as transformações provocadas pelo grupo no Carnaval baiano ao longo de mais de cinco décadas.

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Segundo o presidente da entidade, a escolha de Ilê Aiyê aconteceu depois de uma série de sugestões e de uma votação informal. Inicialmente, a ideia dos fundadores era apostar em nomes diretamente associados ao movimento negro, mas a decisão acabou seguindo outro caminho.

“Ilê Aiyê significa ‘mundo negro’. Quando eu e a Apolônio resolvemos criar um bloco afro, o primeiro bloco afro aqui na Bahia, pensamos inicialmente em nomes como Poder Negro e outros que tinham relação com a negritude”, inicia.

A criação do bloco aconteceu em 1º de novembro de 1974, a partir da iniciativa de Vovô e Apolônio de Jesus, com a participação de outros integrantes da comunidade e sob a influência fundamental de Mãe Hilda Jitolu, ialorixá do terreiro Ilê Axé Jitolu, onde o grupo começou a se organizar.

A estreia na avenida aconteceu no Carnaval de 1975, quando o bloco apresentou uma proposta inédita de afirmação da identidade negra em uma festa marcada pela exclusão racial.

Como surgiu o nome Ilê Aiyê?

A escolha do nome passou pela consulta a um amigo francês, que tinha conhecimentos sobre diferentes áreas e apresentou cinco possibilidades aos fundadores. Entre as sugestões, estavam expressões relacionadas à força e à realeza negra, além de Ilê Aiyê, que acabou conquistando a preferência popular.

“Mas tínhamos um amigo, um francês, um intelectual que tinha muito material sobre arte, arquitetura e gramática. Então, fomos consultá-lo. Ele apresentou alguns nomes. Alguns que significavam ‘rei negro’, ‘negro forte’; e Ilê Aiyê, que significava ‘mundo negro’ ou ‘casa grande’. Ao todo, eram cinco opções", explica.

Na época, Vovô trabalhava no comércio e aproveitou a rotina profissional para apresentar as alternativas às pessoas com quem tinha contato. Apesar de não considerar Ilê Aiyê sua opção favorita inicialmente, o resultado da votação acabou definindo o nome que entraria para a história do Carnaval brasileiro.

“Na época, eu trabalhava no comércio e saía fazendo essa consulta com as pessoas, inclusive com os colegas com quem trabalhava. Todo mundo votava em Ilê Aiyê. Inicialmente, eu não queria esse nome. Dobrei o papel e para nossa felicidade o nome foi esse, quando o resultado foi divulgado, o pessoal disse que tinha sido uma novidade. E o nome acabou sendo escolhido”, completa.

A identificação com o território também foi determinante para a escolha. Nascido na Liberdade, bairro que abriga a sede histórica do bloco, o Ilê Aiyê construiu sua trajetória em estreita relação com a população negra da região.

O nome tinha tudo a ver com a nossa realidade. Nós somos da Liberdade, o maior bairro negro da cidade, então Ilê Aiyê tinha muita relação com a nossa identidade. Antônio Carlos dos Santos - Vovô do Ilê

A revolução musical e estética no Carnaval de Salvador

Ao avaliar as mudanças provocadas pelo Ilê Aiyê ao longo de 52 anos, Vovô aponta a musicalidade como uma das principais contribuições do grupo para a festa.

Mais do que acrescentar um novo ritmo ao Carnaval, o bloco ajudou a transformar a maneira como a cultura e a identidade negra eram representadas nas ruas de Salvador. “Primeiro, o ritmo. O que mudou no Carnaval foi o ritmo. E isso não aconteceu por meio de discursos ou da violência, mas através da musicalidade do Ilê Aiyê”.

Um dos caminhos para essa transformação foi a escolha dos temas que passaram a orientar os desfiles. No primeiro ano, uma fotografia apresentada por um amigo inspirou a abordagem sobre povos africanos, dando início a um trabalho de valorização da história e da diversidade do continente.

“No primeiro ano, quando estávamos subindo o Curuzu, um amigo nosso entrou em casa, depois do Largo, e trouxe uma fotografia de um povo em Ruanda e Burundi. Eu mostrei a fotografia à Apolônio, o pessoal parou e disse: ‘Vamos sair com esse tema aqui’”, afirmou.

História foi relembrada por Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Vovô do Ilê - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

A proposta era romper com representações negativas e estereotipadas sobre a África, apresentando ao público outras narrativas sobre o continente e seus povos. “A partir daí, começamos a desconstruir aquela visão que se tinha da África e a mostrar a verdadeira África”.



A transformação também chegou à produção musical. Segundo Vovô, as composições passaram a incorporar uma dimensão poética e a abordar a identidade negra de maneira afirmativa, contribuindo para o fortalecimento da autoestima da população.

As músicas também mudaram. Antes, eram músicas de quadra, mas nós as transformamos em música-poesia. Isso só fez alavancar o resgate da autoestima do povo negro. Antônio Carlos dos Santos - Vovô do Ilê

“Tudo aquilo que a gente ouvia de muito negativo começou a ser apresentado de forma positiva. A imagem do negro, que era associada à infelicidade, à ideia de cabelo ruim, e também a questão da estética começaram a ser transformadas”, completou.

A valorização da estética negra também se tornou uma das marcas do movimento. O uso de roupas coloridas, penteados e outros elementos de afirmação da identidade passaram a ocupar um espaço de destaque, em contraposição aos padrões que historicamente desvalorizavam a aparência da população negra.

“Eu já tomei vaia aqui indo para a ilha, aqui na Liberdade, por usar roupa colorida. E o Ilê introduziu essa valorização. Em 1976, já surgiu o segundo bloco afro, o Melô do Banzo”, relata.

Do Curuzu para o Brasil: expansão dos blocos afros

A influência do Ilê Aiyê ultrapassou os limites da Liberdade e ajudou a inspirar o surgimento de outras agremiações em Salvador e em diferentes regiões do país. Para Vovô, a história do bloco também representa o fortalecimento de um movimento cultural que encontrou nos tambores, na música e na ocupação das ruas formas de expressão e resistência.

“A partir daí, nós tivemos a expansão dos blocos afros. Não são apenas 52 anos do Ilê: são 52 anos de blocos afros no Brasil”, disse.

Em Salvador, nomes como Olodum, Muzenza, Malê Debalê e Cortejo Afro passaram a integrar o cenário cultural construído pelo movimento afro-baiano, ampliando a presença da cultura negra no Carnaval e em outras manifestações artísticas. “Temos blocos em quase todos os bairros de Salvador, no Pelourinho. Surgiram Olodum, Muzenza, Malê Debalê, Cortejo Afro e tantos outros”.

O movimento também ganhou espaço fora da Bahia. Vovô relembra o surgimento de agremiações no Rio de Janeiro e em São Paulo, além da expansão da cultura dos blocos afros para outros estados e países. “E também em outros estados. Em 1981, surgiu o primeiro bloco afro fora da Bahia, o Agbara Dudu, no Rio de Janeiro. Em 1983, surgiu o Alafiá, em São Paulo”.

“Hoje, você encontra blocos afros em quase todo o Brasil. No Maranhão, temos o maior número de blocos afro, em Pernambuco também. Além disso, temos muitos blocos e essa chamada Revolução dos Tambores, espalhada pela Europa e pelos Estados Unidos”, afirma.

Ilê Aiyê prepara homenagem ao Togo para o Carnaval 2027

A trajetória de valorização das culturas africanas segue como uma das principais características do Ilê Aiyê. Para o Carnaval de 2027, o bloco escolheu o Togo, país da África Ocidental, como tema de seu desfile.

Com o enredo “Togo – O Assigamé e o Império das Nana Benz”, o Mais Belo dos Belos pretende destacar a força das mulheres togolesas e sua participação na economia e na cultura do país. O anúncio foi realizado em 1º de novembro, durante a celebração dos 52 anos da agremiação, no Pelourinho, em Salvador.

O Assigamé é o principal mercado de Lomé, capital do Togo, e um importante centro comercial. O espaço também está associado à atuação histórica das mulheres no comércio e na moda da África Ocidental.

Já as Nana Benz foram empresárias togolesas que construíram grandes negócios a partir da comercialização de tecidos africanos estampados em cera, conhecidos como wax ou pagne. Entre as décadas de 1970 e 1980, elas se tornaram referências de autonomia financeira e empreendedorismo feminino.