Carnaval: Vovô do Ilê critica “elitização” de circuitos e afirma: "O Ilê tá fora"

A possibilidade de criação de um novo circuito para o Carnaval de Salvador, na região da Boca do Rio, tem provocado debates sobre os possíveis impactos na cidade e nos blocos afros da capital baiana. A proposta, que prevê um trajeto até Patamares e homenagearia o cantor Moraes Moreira, chegou a ser aprovada como indicação pela Câmara Municipal.

Em entrevista ao A TARDE, o presidente do Bloco Ilê Aiyê, Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Vovô do Ilê, rejeitou uma possível participação do bloco no circuito da orla de Salvador e afirmou que a agremiação mantém sua atuação focada na Liberdade e no circuito tradicional.

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“Nós vamos desfilar na Liberdade e no circuito tradicional. Nós queremos revitalizar o circuito tradicional. Então, esse novo circuito aí, parabéns, mas o Ilê 'tá' fora”, afirmou o Vovô do Ilê.

O presidente ainda criticou o que chama de 'elitização dos circuitos' e dos blocos, que privilegiavam pessoas de bairros nobres, reforçando a segregação que o Ilê Aiyê busca combater.

1 de 3 Antônio Carlos dos Santos Vovô, presidente do bloco afro Ilê Aiyê | Foto: SHIRLEY STOLZE

2 de 3 Banda do Bloco Afro Ilê Aiyê | Foto: SHIRLEY STOLZE

3 de 3 Carnaval 2023 - Saída do Bloco Ilê Aiyê no Curuzu. | Foto: GOVBA

“O Ilê surgiu porque os principais blocos na época não aceitavam negro [...] Então, os negros eram que saiam com percussionista ou carregadores de alegoria [...] Com o surgimento da axé music, a mesma coisa. Só saíam pessoas brancas, nobres, que morassem em bairros nobres. Mas o Ilê Aiyê, não entrou nessa”, destacou.

Boca do Rio terá um novo circuito?

A implementação do Circuito da Boca do Rio voltou a ganhar destaque após os debates sobre a superlotação do Circuito Dodô (Barra-Ondina).

A proposta prevê a utilização de um trecho da Avenida Otávio Mangabeira, na orla da capital baiana, como alternativa para ampliar os espaços da folia. A Prefeitura chegou a realizar testes preliminares na região, conforme revelou o presidente da Saltur, Isaac Edington, em janeiro de 2026.

No entanto, o prefeito Bruno Reis descartou a implantação de um novo circuito nos carnavais de 2027 e 2028. Segundo o gestor, a prioridade da administração municipal é melhorar a distribuição do público entre os circuitos já existentes, deixando uma eventual expansão da festa para os próximos anos.