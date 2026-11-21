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Um homem de 41 anos foi encontrado pela polícia na companhia de duas mulheres, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Morador de Campo Belo, no Sul de Minas Gerais, ele é suspeito de simular o próprio sequestro para extorquir dinheiro da esposa, de 39 anos.

O caso começou a ser investigado na segunda-feira, 16, após a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) receber o registro do desaparecimento. Durante as buscas foram identificados indícios de que o homem poderia estar na Zona Oeste do Rio. As informações foram repassadas à Polícia Civil fluminense.

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José Marcos Peixoto foi encontrado dois dias depois na quarta-feira, 18, nas proximidades da praia do Recreio dos Bandeirantes. No imóvel, os policiais encontraram duas mulheres que passaram os dias com ele.

De acordo com a investigação, o suspeito alegava estar nas mãos de criminosos e teria usado a falsa situação de sequestro para pedir dinheiro à esposa.

Ele foi preso em flagrante por extorsão e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil investiga o caso.