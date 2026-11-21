SEGURANÇA!
Reconhecimento facial captura quase 10 foragidos na Micareta de Feira
Cerca de 300 câmeras monitoram a folia
Quatro foragidos da Justiça foram identificados e presos pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) durante a segunda noite da Micareta de Feira de Santana 2026. Entre os capturados estão um homem procurado por homicídio, outro com mandado por lesão corporal e dois devedores de pensão alimentícia.
As prisões aconteceram durante o monitoramento dos acessos ao circuito da festa, encerrado na madrugada deste sábado, 21. Com as novas ocorrências, a tecnologia contabilizou nove capturas de procurados pela Justiça nos dois primeiros dias da Micareta.
Segundo a SSP-BA, dois homens procurados por homicídio tentaram acessar a festa, mas foram identificados pelo sistema e presos pelas equipes de segurança.
Confira imagens:
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Cerca de 300 câmeras monitoram a festa
O esquema de segurança da Micareta conta com aproximadamente 300 câmeras instaladas em nove Portais de Abordagem, além de equipamentos posicionados em pontos fixos e em Plataformas Elevadas de Observação (POEs).
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A estrutura permite acompanhar a movimentação do público e identificar pessoas com mandados de prisão em aberto, contribuindo para a atuação das equipes policiais durante o evento.