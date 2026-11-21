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Quatro foragidos da Justiça foram identificados e presos pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) durante a segunda noite da Micareta de Feira de Santana 2026. Entre os capturados estão um homem procurado por homicídio, outro com mandado por lesão corporal e dois devedores de pensão alimentícia.

As prisões aconteceram durante o monitoramento dos acessos ao circuito da festa, encerrado na madrugada deste sábado, 21. Com as novas ocorrências, a tecnologia contabilizou nove capturas de procurados pela Justiça nos dois primeiros dias da Micareta.

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Segundo a SSP-BA, dois homens procurados por homicídio tentaram acessar a festa, mas foram identificados pelo sistema e presos pelas equipes de segurança.

Confira imagens:

1 de 5 | Foto: Márcia Santana/ Ascom SSP

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Cerca de 300 câmeras monitoram a festa

O esquema de segurança da Micareta conta com aproximadamente 300 câmeras instaladas em nove Portais de Abordagem, além de equipamentos posicionados em pontos fixos e em Plataformas Elevadas de Observação (POEs).





A estrutura permite acompanhar a movimentação do público e identificar pessoas com mandados de prisão em aberto, contribuindo para a atuação das equipes policiais durante o evento.