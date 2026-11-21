As três pessoas mortas na madrugada deste sábado, 21, no distrito de Maria Quitéria, na zona rural de Feira de Santana, foram identificadas como sendo os irmãos Raí Barbosa da Silva, de 22 anos, e Luan Costa da Silva, de 18, além de Paloma Thais Gois Reis, de 21, que era namorada de Raí.

Um homem, de 34, e que não teve o nome revelado, também foi baleado durante o ataque. Ele foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana.

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Informações preliminares dão conta de que ele está em estado grave. De acordo com relatos, essa vítima tinha costume de ficar em um bar próximo à residência onde aconteceu o crime. A polícia apura se ele foi atingido por estar no lugar errado, na hora errada ouse tinha alguma ligação com os jovens mortos.

Durante o crime, um irmão de Raí e Luan e a companheira dele desapareceram. A polícia investiga se eles fugiram por medo de serem mortos ou se foram levados pelos suspeitos. O paradeiro do casal é desconhecido, até a tarde deste sábado.

O crime

De acordo com familiares das vítimas, era por volta das 3h15, quando homens encapuzados pegaram Luan em sua casa e o levaram até um imóvel onde estavam Raí e a namorada Paloma. A residência do casal foi acessa pelo quintal, mesmo local onde os três foram encontrados mortos.

De acordo com informações oficiais, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, mas quando chegaram ao local, os jovens já estavam mortos. A quarta vítima estava viva e consciente.

Casa onde ocorreu o crime - Foto: Reprodução Acorda Cidade

Durante o levantamento cadavérico, um revólver calibre 38 com seis munições intactas foi encontrado ao lado do corpo de Raí. a arma foi recolhida e encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Após registrar esse fato, os policiais foram informados que um casal estava desaparecido. Conforme a polícia, marido e mulher moram em uma casa próximo do local onde aconteceu o triplo homicídio. Eles seguem desaparecidos.

Motivação

A Polícia Civil apura se o triplo homicídio foi motivado pelo envolvimento da vítima com o tráfico de drogas na localidade. Há informação de que os jovens consumiam e comercializavam entorpecentes. Mas, essa hipótese ainda é investigada.

Até a publicação dessa matéria, não havia informação sobre se os suspeitos já haviam sido identificados e/ou presos. As informações são do Acorda Cidade.