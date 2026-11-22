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Uma denúncia sobre uma idosa que estaria sendo mantida trancada pelo próprio filho e os pedidos de socorro ouvidos em outra residência levaram a Polícia Militar a atender duas ocorrências em Salvador neste sábado, 21.

As ações aconteceram em Fazenda Grande III e no Barbalho e resultaram no resgate de três pessoas em situação de vulnerabilidade.

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Idosa é encontrada em casa com sinais de abandono em Fazenda Grande III

Uma denúncia de maus-tratos levou policiais do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) a uma residência em Fazenda Grande III, na tarde de sábado, 21.

Segundo a corporação, a solicitante informou que uma idosa estaria sendo mantida trancada no imóvel pelo próprio filho, sem receber alimentação e permanecendo sozinha.

Ao entrarem na casa, os militares encontraram a mulher em situação de vulnerabilidade. O imóvel apresentava sinais de abandono e condições precárias de conservação.

A idosa e o filho foram conduzidos à Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), onde a ocorrência foi apresentada para as medidas cabíveis.

Policiais encontram duas pessoas acamadas no Barbalho

Em outra ocorrência, registrada na manhã de sábado, 21, policiais da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados após vizinhos denunciarem possíveis casos de abandono em uma residência no Barbalho.

No local, os militares encontraram a porta aberta e ouviram pedidos de socorro. Dentro do imóvel, estavam uma idosa de aproximadamente 70 anos e um homem de cerca de 35 anos. Ambos estavam acamados e, conforme a PM, apresentavam condições precárias de higiene e cuidados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, realizou os primeiros atendimentos e encaminhou os dois à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.