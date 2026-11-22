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Salvador deve enfrentar uma semana de temperaturas elevadas, com máximas de até 30°C entre este domingo, 22, e sexta-feira, 27. Segundo a previsão da Climatempo, a capital baiana terá períodos de sol entre nuvens e céu parcialmente nublado, sem expectativa de chuva significativa ao longo dos próximos dias.

A sensação térmica pode alcançar 35°C no início da semana, especialmente entre domingo e terça-feira, 24. Nesse período, os termômetros devem oscilar entre 26°C e 30°C, mantendo o clima quente na cidade.

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Temperaturas começam a cair a partir de quarta-feira

A partir de quarta-feira, 25, os termômetros devem apresentar uma leve redução nas máximas. A previsão indica temperaturas de até 29°C, enquanto na sexta-feira, 27, o limite deve chegar a 28°C.

Apesar da diminuição gradual do calor, as mínimas permanecem próximas dos 25°C durante o período.

Os ventos também devem marcar os próximos dias em Salvador. Com predominância das direções leste e nordeste, a velocidade deve variar entre 14 km/h e 19 km/h. As rajadas podem alcançar 43 km/h na segunda, 23, e na terça-feira, 24.

Previsão indica possibilidade de chuva no sábado

A mudança mais perceptível no tempo deve acontecer no sábado, 28, quando a previsão aponta possibilidade de chuva durante a manhã, seguida de diminuição da nebulosidade ao longo da tarde.

As temperaturas devem variar entre 26°C e 28°C, com volume de precipitação estimado em apenas 0,1 milímetro.

Até lá, a tendência é de predomínio de sol entre nuvens e temperaturas elevadas na capital baiana.