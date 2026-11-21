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Para quem deseja participar de aulas de dança gratuitas, o Coletivo Afrobapho promove quatro oficinas nos dias 27 e 28 de novembro, no Centro Cultural Makota Valdina, no Pelourinho, em Salvador. A programação integra as atividades do Novembro Negro e reúne aulas de Vogue Femme, danças urbanas, Street Jazz e pagode baiano.

As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e devem ser realizadas presencialmente no local, até 15 minutos antes do início de cada oficina.

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Na sexta-feira, 27, das 18h às 21h, serão realizadas as aulas de Vogue Femme, com Raio Negro, e Urban Dance Performance, com Elivan Nascimento. A programação também inclui o bate-papo “Corpo que não pede licença: ocupação, desobediência e legado”.

Já no sábado, 28, das 14h às 17h, acontecem as oficinas Street Jazz – Identidade em Movimento, com Jooh Santana, e Pagode Baiano – Território e Memória, com Gabriel Conceição. O encontro termina com o bate-papo “De onde vem meu movimento? A dança como ferramenta ancestral” abordando as relações entre dança, ancestralidade, identidade, memória e território.

As atividades integram o Plano Anual de Ações Continuadas do grupo, que prevê mais de 50 iniciativas culturais até junho de 2027. Criado em 2015, o Afrobapho reúne jovens negros LGBTQIA+ das periferias de Salvador e utiliza diferentes linguagens artísticas para abordar questões sociais e direitos humanos.



O projeto foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia.

SERVIÇO

Oficinas gratuitas de dança – Coletivo Afrobapho | Novembro Negro

Onde: Centro Cultural Makota Valdina – Pelourinho, Salvador.

Quando:

27 de novembro (sexta-feira) | 18h às 21h

Vogue Femme – Raio Negro

– Raio Negro Urban Dance Performance – Elivan Nascimento

– Elivan Nascimento Bate-papo: “Corpo que não pede licença: ocupação, desobediência e legado”

28 de novembro (sábado) | 14h às 17h