Primeira unidade do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no Nordeste, o CCBB Salvador pretende consolidar a capital baiana como um polo de circulação de produções artísticas da região. A proposta é trazer espetáculos, exposições e outras manifestações culturais de diferentes estados nordestinos, além de ampliar a inserção dessas produções no circuito nacional de equipamentos mantidos pelo Banco do Brasil.

O portal A TARDE acompanhou, na manhã deste sábado, 21, a inauguração da sede física do equipamento cultural, no Palácio da Aclamação, localizado no Campo Grande. Durante coletiva de imprensa, o diretor-geral do CCBB Salvador, Júlio Paranaguá, detalhou os planos para transformar a unidade baiana em uma referência para a produção artística nordestina.

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“Já fizemos espetáculos teatrais de grupos de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e também de grupos do Norte. Esse aqui não é um CCBB só da Bahia, só de Salvador. É também um polo no Nordeste. Um polo para que produções da região possam se apresentar e também uma forma de circular, de gerar um circuito CCBB no Brasil”, afirmou Paranaguá.

Continuidade da programação

Desde o anúncio da chegada do equipamento à Bahia, em 2024, foram realizados mais de 20 projetos nas áreas de artes visuais, artes cênicas, música, cinema e educação, em parceria com 18 espaços culturais da capital baiana. As atividades alcançaram um público superior a 600 mil pessoas.

Júlio Paranaguá, diretor-geral do CCBB Salvador - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Mesmo com a inauguração da sede, a direção do CCBB pretende manter parte da programação em outros pontos de Salvador, incluindo espaços públicos e equipamentos culturais já existentes.

“A gente ainda continua com a programação de teatro, de música, acontecendo em outros lugares. [...] A gente pretende continuar com isso, ocupando a cidade, ocupando a Praça da Revolução, o Passeio Público e outros espaços”, explicou Paranaguá.

CCBB terá novo teatro em abril de 2027

Questionado pelo portal A TARDE sobre o andamento das obras, os prazos e os próximos espaços que serão disponibilizados à população, Júlio Paranaguá revelou que uma nova etapa de funcionamento está prevista para abril de 2027.

A inauguração deste sábado marcou a entrega de aproximadamente mil metros quadrados de áreas expositivas e de convivência, dos quais cerca de 800 metros quadrados são destinados à exposição “Nação Ilê”, distribuída entre o Anexo Histórico do Palácio da Aclamação e um pavilhão temporário.

O Anexo Histórico, que abrigava a cozinha, as áreas de serviço e os espaços de descanso dos funcionários do palácio, passou por intervenções para receber atividades culturais. Após o encerramento da exposição inaugural, o local será transformado em uma sala multiuso, com capacidade para receber espetáculos teatrais, projeções audiovisuais e rodas de conversa.

“Esse anexo histórico foi totalmente recuperado, a fachada foi restaurada e a área interna virou uma galeria. A partir de abril, esse espaço vira uma sala multiuso, já um teatro, nosso Teatro 2, com 90 lugares”, revelou o diretor-geral.

A entrega dos espaços ocorrerá de maneira gradual, à medida que as intervenções forem concluídas. A estratégia permite que o equipamento mantenha suas atividades culturais enquanto as obras de recuperação e ampliação do complexo seguem em andamento.

Palácio será entregue em 2028

A previsão do Banco do Brasil é concluir o restauro do prédio principal do Palácio da Aclamação em 2028. Já a entrega integral do complexo cultural, incluindo as novas estruturas, está prevista para 2031.

Quando estiver completamente concluído, o CCBB Salvador terá aproximadamente 10 mil metros quadrados, com uma estrutura que incluirá:

Dois teatros;

Cinema;

Mais de 2 mil metros quadrados de áreas expositivas;

Sala multiuso;

Áreas de convivência;

Restaurante;

Café;

Loja.

“A previsão de entrega total do prédio principal do palácio é 2028. E a obra ainda continua, porque, além do restauro do palácio, a gente constrói dois anexos. Então, a previsão total é 2031”, afirmou Paranaguá.

Maquete com a projeção do espaço após finalização das obras. - Foto: Leo Almeida | Ag. A TARDE

Bem tombado

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), o Palácio da Aclamação passa por intervenções que incluem a recuperação de pinturas, afrescos e outros elementos arquitetônicos do imóvel.

Segundo o diretor-geral, a manutenção de imóveis históricos representa um dos principais custos da operação dos centros culturais mantidos pelo Banco do Brasil.

“A manutenção requer um investimento muito caro, maior até do que a programação, principalmente quando a gente fala de prédios tombados, que precisam ter um cuidado maior, todo um acompanhamento maior”, explicou.

Paranaguá também destacou que, embora a manutenção do equipamento seja de responsabilidade do Banco do Brasil, os espaços estarão disponíveis para receber projetos culturais patrocinados por outras empresas.

Articulação para trazer CCBB à Bahia começou em 2023

Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, afirmou que as articulações para trazer uma unidade do CCBB à Bahia começaram nos primeiros meses de 2023, a partir de negociações entre o Governo do Estado, o governo federal e a direção do Banco do Brasil.

“A vinda do CCBB para a Bahia começa em 2023, logo nos primeiros meses da nossa gestão, a partir de um diálogo entre o Governo do Estado da Bahia, a sua vontade e a disposição de ampliar os equipamentos culturais, o apoio do governo federal, que é essencial, e a vontade muito decidida do Banco do Brasil também de ter um centro cultural no Nordeste brasileiro”, declarou.

Segundo Monteiro, diferentes imóveis foram avaliados antes da escolha do Palácio da Aclamação. A localização do prédio e sua proximidade com outros equipamentos culturais da capital baiana foram determinantes para a decisão.

Bruno Monteiro, Gilberto Gil, Margareth Menezes e a presidente do BB, Tarciana Medeiros em inauguração - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

Entre os fatores considerados estavam a vizinhança com o Teatro Castro Alves (TCA), a integração com o corredor cultural da Vitória e a proximidade com o Centro Histórico de Salvador.

“Estamos aqui falando da vizinhança do Teatro Castro Alves, esse corredor cultural que é o próprio Corredor da Vitória, a proximidade com o Centro Histórico. Tudo isso foi levado em conta”, afirmou o secretário.

Monteiro também ressaltou que a implantação do CCBB integra uma estratégia de fortalecimento da cultura como atividade econômica, com oportunidades para artistas, produtores culturais e outros profissionais do setor.

“A gente não está falando só de um lugar para exposições, um lugar distante, mas de um lugar em que a cultura segue sempre viva, se manifestando com novas possibilidades de criação, de produção, de fruição. Então, é tudo isso que representa esse novo CCBB aqui em Salvador.”

'O CCBB já era de Salvador, hoje ele ganhou uma casa'

Durante a solenidade de inauguração, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, revelou que as primeiras articulações para a instalação do equipamento ocorreram durante o Carnaval de Salvador de 2023.

A executiva relatou que, durante sua passagem pela capital baiana naquele período, conversou com representantes da cultura local sobre as dificuldades de financiamento das atividades artísticas. No pronunciamento, ela também destacou a importância da primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso, nas negociações.

“Esse sonho começou no Carnaval de 2023, quando eu andei por Salvador, conversando com quem faz a cultura acontecer, muitas vezes com pouco recurso, mas com muita bagagem”, declarou.

Para Tarciana, a atuação itinerante do centro cultural permitiu que o equipamento estabelecesse uma relação com a população antes mesmo da entrega das primeiras instalações.

“Eu gosto de dizer assim: o CCBB já era de Salvador, hoje ele ganhou uma casa”, afirmou.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também participou da solenidade e destacou o potencial do novo equipamento para fortalecer a cadeia produtiva da cultura, movimentar o turismo e gerar oportunidades de trabalho.

“Um equipamento cultural movimenta a cidade, fortalece o turismo, comércio e serviços. Gera emprego, renda, oportunidade para artistas, técnicos, produtores, trabalhadores da economia criativa. Investir em cultura é investir em gente, em dignidade, em cidadania”, disse a ministra.

Autoridades e representantes do setor cultural participaram da inauguração do CCBB Salvador. - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

Salvador é a quinta unidade do CCBB no Brasil

Com a inauguração da sede física na capital baiana, a rede de centros culturais do Banco do Brasil passa a contar com cinco unidades no país, somando-se às existentes no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo e em Belo Horizonte.

Paralelamente, a instituição mantém iniciativas denominadas Ponto BB, que combinam o atendimento bancário com atividades culturais, programação artística e espaços de convivência. Duas dessas unidades estão localizadas no Marco Zero, em Recife (PE), e no Umarizal, em Belém (PA).

A estrutura de Salvador, entretanto, será a primeira sede de um Centro Cultural Banco do Brasil no Nordeste, com equipamentos próprios destinados exclusivamente às atividades culturais.

Exposição inaugural segue até março de 2027

A primeira exposição realizada na sede física do CCBB Salvador, intitulada “Nação Ilê”, celebra os mais de 50 anos de trajetória do Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil.

Com curadoria de Tiganá Santana, Tiago Sant'Ana e Raquel Barreto, a mostra reúne obras de mais de 30 artistas nacionais e internacionais, estabelecendo conexões entre a produção artística baiana, outras regiões brasileiras e países africanos, especialmente Benin e Angola.

Entre os artistas presentes na exposição estão Mestre Didi, Ayrson Heráclito, J. Cunha, Nádia Taquary e Yêdamaria.

A mostra reúne esculturas, fotografias, instalações, vídeos, música e poesia, com visitação gratuita até 29 de março de 2027.

Além da exposição no Palácio da Aclamação, o CCBB mantém em cartaz a mostra “Atlântico Sertão”, no Museu de Arte da Bahia (MAB), com visitação até 29 de janeiro de 2027.

Exposição inaugural do CCBB Salvador reúne obras de mais de 30 artistas nacionais e internacionais - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

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