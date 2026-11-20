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É através do audiovisual que jovens de comunidades quilombolas da Chapada Diamantina, na Bahia, têm encontrado maneiras de preservar memórias, de mostrar a realidade de seus territórios e de valorizar suas tradições.

A iniciativa é parte do projeto Semente Multimídia. A o todo, 20 comunidades da região participam da ação que contou com formação e inclusão digital.

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O Semente Multimídia integra a programação do 4º Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina (Facine), por meio da 1ª Mostra de Vídeos Quilombolas, na comunidade do Tejuco, em Palmeiras.

Seis filmes produzidos pelos jovens das comunidades serão exibidos, neste sábado, 21, último dia do Facine. As produções abordam temas como identidade, memória, alimentação e história das comunidades. Entre os filmes estão Dona Alípia, Medicina Natural, Godó de Banana e O que é que o Tejuco Quer. Oficinas e debates também fazem parte do evento.

Jovens de cinco comunidade receberam kits para continuar produzindo - Foto: Divulgação/ Wuiga Rubini/GOVBA

O projeto, que foi idealizado por Manu Dias e executado entre maio maio de 2025 e fevereiro de 2026, tinha como principal objetivo, além de formar os jovens tecnicamente, incentivar o protagonismo deles e combater estereótipos sobre as comunidades tradicionais

Fez parte do conteúdo programático capacitação em fotografia, cenografia, edição de vídeos e gestão de projetos. Ao fim da ação, foram doados a cinco comunidades kits com drone, celular 5G e computador para ampliar a produção audiovisual nos territórios.

Durante a execução do projeto, foram produzidos filmes que serão exibidos na Facine - Foto: Divulgação/ Wuiga Rubini/GOVBA

A partir dessa primeira participação no Facine, a expectativa da organização do Semente Multimídia é que a mostra passe a integrar permanentemente o calendário do festival e avance na criação do Festival de Cinema Quilombola da Chapada Diamantina.

Nesta quarta edição, o Facine selecionou 46 filmes entre 260 produções baianas inscritas. O festival percorre 13 municípios da região com exibições e atividades voltadas às questões socioambientais. A programação está disponível no Instagram @facinechapada.