Reconhecer a própria história em uma manifestação artística também é uma forma de afirmar identidade. No Balé Folclórico da Bahia (BFB), essa relação se expressa nas tradições de matriz africana, nas manifestações populares e na formação de artistas que encontram na dança ferramentas para compreender seu lugar no mundo.

A preparação técnica, os ensaios diários, a formação artística e os desafios de manter uma companhia profissional em atividade também integram essa trajetória, embora sejam pouco conhecidos pelo público.

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É esse universo que inspira O Balé Que Você Não Vê, espetáculo que o BFB apresenta neste fim de semana, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA).

As apresentações integram a programação pelos 38 anos da companhia, que terá continuidade na próxima terça-feira, 24, com a pré-estreia, para convidados, de Direto ao Coração, documentário dirigido por Gloria Pires sobre a história do grupo.

Para Walson Botelho, conhecido como Vavá, fundador e diretor-geral do BFB, o espetáculo traduz a experiência de artistas negros que enfrentam diariamente os obstáculos para viver da própria arte.

“É o trabalho de bastidores que ninguém conhece, é a formação como cidadão, consciente de seu papel numa sociedade discriminatória, mas que nasceu para vencer e brilhar como artista”, afirma.

Nos palcos

Com quatro coreografias, a montagem reúne trabalhos de artistas ligados à história da companhia. O repertório inclui Bolero, de Carlos Durval; Okan, de Nildinha Fonseca; 2-3-8, de Slim Mello; e Afixirê, de Rosângela Silvestre, reconhecida internacionalmente.

A proposta nasceu da ideia de convidar ex-integrantes do BFB para desenvolver criações em diferentes linguagens, inicialmente como parte das comemorações pelos 30 anos do grupo, em 2018. Com a pandemia, os trabalhos foram adiados e ganharam tempo para amadurecimento.

Desde sua estreia, em novembro de 2022, O Balé Que Você Não Vê também percorreu diferentes palcos do país. No ano passado, a companhia levou a montagem a cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Franca, Goiânia, Florianópolis, Porto Alegre e Novo Hamburgo.

A circulação se soma a uma trajetória internacional que já alcançou mais de 30 países e 300 cidades, consolidando o reconhecimento do BFB junto ao público e à crítica.

Diretor artístico do BFB desde 1993, o coreógrafo José Carlos Arandiba, conhecido como Zebrinha, explica que a montagem também evidencia a formação técnica dos bailarinos.

Embora a companhia tenha como principal referência as manifestações tradicionais da Bahia, seus integrantes são preparados para executar diferentes estilos de dança, incluindo balé clássico, dança moderna e jazz. “O corpo desse bailarino está super preparado para executar qualquer estilo de dança”, explica.

Em Bolero, por exemplo, a peça clássica de Maurice Ravel recebe percussão africana e uma interpretação que incorpora referências negras. “Fizemos algo muito interessante, que foi aceitar a percussão africana dentro da música de Ravel e daí fazer uma coreografia”, conta Zebrinha.

O diretor artístico também defende que a dança deveria integrar o processo educativo de crianças e adolescentes. Para ele, o contato com as manifestações tradicionais permite que os jovens reconheçam sua participação na comunidade e desenvolvam respeito pelas diferenças.

Zebrinha destaca ainda o orgulho despertado pelo reconhecimento das matrizes africanas na identidade brasileira. Em sua avaliação, conhecer essas referências faz com que as pessoas valorizem suas origens e se reconheçam na própria história.

Para quem está no palco, a experiência também representa uma etapa importante de formação. Bailarino do BFB desde 2022, Edi Sol chegou à companhia por meio das oficinas realizadas nos bairros, depois de participar do Projeto Axé. “Hoje me sinto realizado como artista e indivíduo. Este espetáculo é o ponto de partida em minha vida”, afirma.

Ele destaca que a rotina envolve treinamentos diários em diferentes técnicas e preparação para além da dança. “Aqui aprendemos não somente ser artista, mas o Balé nos prepara para sermos cidadãos do mundo. Saímos daqui prontos para enfrentar qualquer desafio”.

Nas telas

A trajetória da companhia também chega às telas com Direto ao Coração, documentário de 80 minutos dirigido por Gloria Pires, que terá pré-estreia para convidados na terça-feira, 24, às 19h, no Cine Glauber Rocha. A produção reúne depoimentos de artistas como Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Daniela Mercury e Germaine Acogny, além de integrantes e ex-bailarinos do BFB.

Atriz e diretora, Gloria Pires conta que sua aproximação com o BFB aconteceu por meio de Vavá Botelho. “Somos amigos-irmãos há muitos anos”, conta Vavá. Os dois se conheceram durante uma viagem à Europa e, depois, a atriz assistiu a uma apresentação da companhia no Pelourinho.

Documentário sobre o Balé Folclórico da Bahia (BFB) foi dirigido por Gloria Pires - Foto: Cecília Leite

A admiração pelo trabalho do grupo deu origem a uma amizade que se transformou no projeto do documentário. A primeira conversa sobre o filme aconteceu em 2013, durante uma visita de Gloria a Salvador, quando ela sugeriu a Vavá a realização de uma produção sobre a companhia.

O projeto começou a ser gravado em 2022, inicialmente sem recursos financeiros, e recebeu patrocínio em 2024. “No final de tudo eu me apaixonei tanto pelo projeto que terminei produzindo e dirigindo o filme. Minha primeira direção na vida para um filme”, relata Gloria.

A diretora afirma que o interesse pelo documentário está ligado ao impacto da companhia na vida de seus integrantes. “Queria que o documentário fosse belo, mas, sobretudo, queria mostrar a quantidade de vidas que foram colocadas em movimento, a partir da formação da companhia”, afirma.

A produção ainda não tem data definida para chegar aos cinemas ou ao streaming. Segundo Vavá, a equipe está em busca de uma distribuidora que viabilize o lançamento da obra. O diretor-geral considera o filme um registro importante para a memória cultural do estado.

“Acho que será um documento fundamental para a cultura da Bahia. Nossa história já faz parte da história desta terra”, afirma Botelho.

38 anos de história

Ao longo de quase quatro décadas, o BFB construiu uma trajetória internacional, com apresentações em mais de 300 cidades e 30 países.

Criada por Vavá Botelho e Ninho Reis, a companhia já formou mais de 800 bailarinos e bailarinas, muitos deles oriundos de comunidades periféricas de Salvador. Parte desses artistas seguiu carreira em companhias e produções no Brasil e no exterior.

A relação com o continente africano também integra essa história. Em outubro deste ano, por exemplo, os bailarinos, professores e coreógrafos Nildinha Fonseca e Wagner Santana ministraram um workshop de 15 dias na École des Sables, no Senegal, a convite da coreógrafa Germaine Acogny.

Bailarino solista, professor e assistente de coreografia do BFB, Wagner considera a experiência um marco em sua trajetória. “Saber que estava na escola da pessoa que inspirou o diretor do Balé a criar a companhia no formato que ela tem, é entender que não estamos bebendo da fonte, estamos é dentro dela”, afirma.

A vivência também chegou ao trabalho desenvolvido em Salvador. Wagner refez o solo final que apresenta há mais de cinco anos em Afixirê, incorporando referências da experiência no Senegal. “As pessoas que já conhecem meu solo vão ver que trago muita novidade”, adianta.

Apesar do reconhecimento, a manutenção da companhia permanece como um desafio. Sem patrocínio regular, o BFB depende de esforços contínuos para preservar sua estrutura e garantir a remuneração dos profissionais. Vavá considera essa uma das principais questões para o futuro do grupo.

“Meu sonho, desde que criei a companhia com Ninho Reis em 1988, sempre foi poder fazer com que os artistas da cultura popular pudessem viver dignamente de sua arte. E não morro antes de ter um grande patrocínio para manter o Balé num lugar seguro, pagando o merecido a estes artistas”, declara.

Balé Folclórico da Bahia: ‘O Balé Que Você Não Vê’

Quando: sábado (21), 20h, e domingo (22), 19h

Onde: Teatro Castro Alves

Ingressos: entre R$ 140 e R$ 60

Vendas: Sympla e bilheteria

‘Direto ao Coração’

Quando: pré-estreia terça-feira (24)

pré-estreia terça-feira (24) Horário: 19h

19h Onde: Cine Glauber Rocha

Cine Glauber Rocha Para convidados

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.