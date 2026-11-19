DICA DE FESTAS
Fragmentos de Amor realiza edição da Consciência Negra no Pelô nesta sexta, 20
Festa no Pátio da Ordem Terceira terá Paulinho do Reco, Alex Maxx, Fernanda Maia e mais
O evento Fragmentos de Amor, projeto da banda Fragmentos de Samba, realiza sua próxima edição nesta sexta-feira, 20, no Pátio da Ordem Terceira, localizado no Pelourinho numa programação de 12 horas — das 16h às 4h — voltada para a celebração da ancestralidade, da música preta e das expressões culturais afro-baianas.
A festa será comandada pela Fragmentos de Samba, que recebe convidados especiais como Paulinho do Reco, Alex Maxx, Fernanda Maia e Cinara. A pista também ganha o som de DJ Belle e DJ Allexuz, além de contar com apresentações de percussão, rodas de capoeira e um espaço dedicado ao baile charme.
A proposta do evento é reunir diferentes ritmos e vivências num mesmo encontro, valorizando as raízes culturais e o clima de confraternização no feriado em um dos espaços mais emblemáticos de Salvador.
Serviço
- Evento: Fragmentos de Amor
- Data: Sexta-feira, 20 de novembro
- Horário: Das 16h às 4h (12 horas de festa)
- Local: Pátio da Ordem Terceira – Pelourinho, Salvador
- Atrações: Fragmentos de Samba, Paulinho do Reco, Alex Maxx, Fernanda Maia, Cinara, DJ Belle e DJ Allexuz (além de percussão, capoeira e baile charme)
- Ingressos: Ticket Maker