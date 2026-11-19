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O evento Fragmentos de Amor, projeto da banda Fragmentos de Samba, realiza sua próxima edição nesta sexta-feira, 20, no Pátio da Ordem Terceira, localizado no Pelourinho numa programação de 12 horas — das 16h às 4h — voltada para a celebração da ancestralidade, da música preta e das expressões culturais afro-baianas.

Banda Fragmentos de Samba - Foto: Divulgação

A festa será comandada pela Fragmentos de Samba, que recebe convidados especiais como Paulinho do Reco, Alex Maxx, Fernanda Maia e Cinara. A pista também ganha o som de DJ Belle e DJ Allexuz, além de contar com apresentações de percussão, rodas de capoeira e um espaço dedicado ao baile charme.

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A proposta do evento é reunir diferentes ritmos e vivências num mesmo encontro, valorizando as raízes culturais e o clima de confraternização no feriado em um dos espaços mais emblemáticos de Salvador.

Serviço

Fragmentos de Amor - Foto: Divulgação