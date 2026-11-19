A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) terá o intelectual baiano Edison Carneiro como homenageado de sua 11ª edição, marcada para acontecer entre os dias 11 e 15 de agosto de 2027, no Centro Histórico de Salvador. A informação foi dada em primeira mão ao portal A TARDE nesta quarta-feira, 19, véspera do Dia da Consciência Negra.

A escolha reconhece a trajetória de um dos importantes intelectuais negros da Bahia, que dedicou sua vida à pesquisa e à valorização das culturas afro-brasileiras. Escritor, jornalista, poeta, etnólogo e folclorista, Carneiro deixou contribuições fundamentais para o estudo das religiões de matrizes africanas, da capoeira, do samba e dos quilombos.

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A programação da próxima edição da Flipelô será inteiramente gratuita e deve reunir escritores, artistas e leitores em diferentes atividades culturais no Pelourinho.

Quem foi Edison Carneiro?

Nascido em Salvador, Edison Carneiro (1912–1972) construiu uma trajetória marcada pela investigação das manifestações culturais e religiosas de origem africana. Seus trabalhos ajudaram a documentar tradições historicamente marginalizadas e a ampliar o reconhecimento da contribuição negra para a formação cultural brasileira.

Entre suas principais publicações estão Religiões Negras (1936), Negros Bantos (1937), O Quilombo dos Palmares (1947) e Candomblés da Bahia (1948). As obras se tornaram referências para pesquisas sobre a presença negra na história do país.

Amizade com Jorge Amado e ligação com o Ilê Axé Opô Afonjá

A trajetória de Carneiro também se cruzou com a de Jorge Amado. Amigos e interlocutores intelectuais, os dois participaram da Academia dos Rebeldes, grupo que movimentou a cena literária baiana no início da década de 1930.

Outra passagem importante de sua história aconteceu durante a perseguição política do Estado Novo, quando Edison Carneiro encontrou abrigo no Ilê Axé Opô Afonjá, em Salvador. Acolhido pela comunidade religiosa, viveu uma experiência que evidencia o papel dos terreiros como espaços de solidariedade e resistência.

Trajetória de Edilson Carneiro também se cruzou com a de Jorge Amado - Foto: Acervo Fundação Casa Jorge Amado

A história foi registrada por Jorge Amado no livro de memórias Navegação de cabotagem (1992). O escritor também mantinha uma relação próxima com o terreiro, onde recebeu o título de Obá de Xangô.

Homenagem destaca importância da memória negra

Para Angela Fraga, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, a escolha representa uma oportunidade de reconhecer a contribuição de um intelectual fundamental para a compreensão da história cultural baiana.

“Edison Carneiro foi um intelectual que dedicou sua vida a estudar e valorizar as culturas afro-brasileiras, enfrentando o preconceito e a desvalorização de conhecimentos fundamentais para a nossa formação", afirma.

"Anunciar seu nome no contexto do Novembro Negro é também reafirmar a importância de reconhecer e dar visibilidade a intelectuais negros que contribuíram para compreender a Bahia e o Brasil. Sua relação com Jorge Amado torna essa homenagem ainda mais especial para nós”, completa.

Com a escolha, a Flipelô propõe aproximar literatura, memória, pesquisa e cultura popular, além de ampliar o debate sobre a participação das comunidades negras na produção e transmissão de conhecimentos que constituem a identidade brasileira.

Flipelô 2027 terá programação gratuita

Realizada pela Fundação Casa de Jorge Amado, a Festa Literária Internacional do Pelourinho chega à sua 11ª edição mantendo a proposta de democratizar o acesso à literatura e à cultura.

O evento acontecerá de 11 a 15 de agosto de 2027, no Centro Histórico de Salvador, com programação 100% gratuita. A expectativa é reunir escritores, leitores, artistas e diferentes expressões culturais em torno dos livros, das ideias e da diversidade.