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A Praça da Sé, no Centro Histórico de Salvador, será palco de pequenas histórias encenadas dentro de caixas durante três dias de programação cultural gratuita.

Entre 27 e 29 de novembro, a capital baiana recebe o Encontro de Teatro Lambe-Lambe, que reúne 15 espetáculos em miniatura, apresentações de teatro de bonecos, música e atividades formativas.

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Idealizado pelo grupo As Caixeiras Cia. de Bonecas, de Brasília, o evento ocupa a Caixa Cultural Salvador – Unidade Pelourinho e a Praça da Sé. A iniciativa tem patrocínio da Caixa e do Governo Federal.

Criado na Bahia, em 1989, por Denise Di Santos e Ismine Lima, o Teatro Lambe-Lambe utiliza pequenas caixas cênicas para apresentar histórias de curta duração. A linguagem combina bonecos, objetos, iluminação e recursos sonoros para proporcionar experiências teatrais intimistas, geralmente acompanhadas por um espectador de cada vez.



Programação começa com encontro com uma das criadoras

A abertura acontece na sexta-feira, 27, às 19h, na Caixa Cultural Salvador – Unidade Pelourinho. A atividade será uma aula magistral ministrada por Denise Di Santos, cocriadora do Teatro Lambe-Lambe.

Artista e pesquisadora, Denise apresentará a trajetória dessa linguagem teatral, desde sua criação na Bahia até seus processos criativos. A atividade também oferece ao público a oportunidade de conhecer mais sobre uma manifestação artística que nasceu no estado e ganhou espaço em diferentes lugares.

Praça da Sé recebe 15 espetáculos em miniatura

No sábado, 28, e no domingo, 29, a programação será transferida para a Praça da Sé, com apresentações de Teatro Lambe-Lambe em dois períodos: das 15h às 16h30 e das 17h30 às 19h.

Entre as sessões de sábado, às 16h30, o público poderá acompanhar um pocket show. Já no domingo, no mesmo horário, será realizada uma apresentação de teatro de bonecos, ampliando as possibilidades de contato com diferentes formas de expressão cênica.

Ao longo dos dois dias, os visitantes terão acesso a 15 peças em miniatura. A proposta é transformar o espaço público em um circuito de pequenas experiências artísticas, aproximando o teatro da rotina de quem circula pelo Centro Histórico.

Nova unidade amplia programação no Pelourinho

A realização do encontro também integra a proposta de atuação da nova Caixa Cultural Salvador – Unidade Pelourinho, que amplia a presença da instituição no Centro Histórico.

Instalado em um edifício de 7.822,14 m² de área construída, o espaço ocupa um imóvel que abrigou por mais de 130 anos o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia.

Desde o início das atividades, a unidade vem recebendo projetos de formação em diferentes linguagens, como artes visuais, teatro, música, fotografia, percussão e cultura do samba. Entre as iniciativas já realizadas estão Conexões das Artes e Mãos que Tocam, Pés que Sambam.

Atualmente, a Caixa mantém duas unidades culturais em funcionamento na capital baiana: uma no Pelourinho e outra na Rua Carlos Gomes.

Encontro de Teatro Lambe-Lambe – Edição Salvador