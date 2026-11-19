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O Centro Histórico de Salvador recebe, nesta sexta-feira, 20, e no sábado, 21 de novembro, a 8ª edição do Festival Afrofuturismo. Com o tema “Os Algo-Ritmos das Florestas”, o evento propõe uma reflexão sobre a conexão entre saberes ancestrais, tecnologia, sustentabilidade e novas formas de empreendedorismo, reunindo convidados nacionais e internacionais em uma programação gratuita.

As atividades acontecem na Casa Vale do Dendê, na Sala Arroz Doce, e no Largo Tereza Batista, com painéis simultâneos, apresentações musicais, oficinas, exposição de startups e rodada de negócios.

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A proposta desta edição é discutir como os conhecimentos tradicionais dos biomas brasileiros podem inspirar novos modelos de desenvolvimento econômico e inovação.

Liderança indígena abre programação do festival

Um dos destaques da abertura, nesta sexta-feira, é a participação de Ubiraci Pataxó, jovem liderança indígena, professor e educador que atua na mentoria de empresas sobre gestão indígena e está construindo um centro de bem-estar em sua aldeia.

Às 10h, ele participa do painel “Bioeconomia: O Valor das Matas”, na Sala Arroz Doce, ao lado de Fábio Neves, fundador da Cacaus Biocosméticos. A conversa terá mediação de Tamires Santos, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial.

No mesmo horário, o Largo Tereza Batista recebe a mesa “Economia Criativa, Memória e Inovação”, com Maylla Pita, diretora de Negócios Afro e Empreendedorismo na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador, e Fau Ferreira, gestora de Afroempreendedorismo do Sebrae. A mediação será da jornalista Meire Oliveira.

A partir das 11h15, o espaço recebe o debate “Algoritmos, Dados e Poder: Quem Está Construindo a Economia Digital?”.

Tecnologia e sustentabilidade entram em debate

A programação da tarde de sexta-feira amplia as discussões sobre financiamento, inovação e desenvolvimento de negócios.

Às 14h, a Sala Arroz Doce recebe o painel “Capital e Território: Como Financiar Novas Economias”. No Largo Tereza Batista, Melina López, diretora de Marketing para a América Latina do Google Cloud, abre a programação vespertina com uma discussão sobre tecnologia.

Às 15h15, dois encontros acontecem simultaneamente. Na Sala Arroz Doce, Flávio Cardozo, da ÓiaFia!, e Alana Sales, da Dumato, participam da mesa “Empreender sem Extrair: Modelos de Negócio para um Futuro Sustentável”.

No Largo Tereza Batista, a futurista e executiva de tecnologia Grazi Mendes, homenageada da sétima edição do festival, integra o painel “Como se Constrói Futuro sem Perder Memória?”, com mediação da jornalista Aní Bárbara Assis.

Encerrando os debates do primeiro dia, às 16h15, a advogada Naila Trindade e Ana Paula Xongani, ex-apresentadora do programa “Se Essa Roupa Fosse Minha”, do GNT, discutem “Quem Protege o Que Ainda Não Foi Inventado?”.

Segundo dia terá debates sobre juventude e economia do clima

No sábado, 21, a programação continua com encontros sobre empreendedorismo, sustentabilidade, ancestralidade e inovação.

Na Sala Arroz Doce, as atividades começam às 10h com o painel “Juventudes e Futuro: Empreendedorismo e Economia Criativa”, que reúne Pyedra Barbosa, mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA, e Sócrates Santana, diretor de Inovação e Competitividade da SECTI.

Às 11h15, Nayana Cambraia e Walter Pinto participam da conversa “Economia do Clima: Investimento, Risco e Transição”, com mediação de Gabriel Salgado, do Banco do Nordeste. Durante a tarde, o espaço também recebe o painel “Sustentabilidade e Futuro”.

No Largo Tereza Batista, a programação começa às 10h com a mesa “Futuro da Alimentação: Bioeconomia, Negócios e Segurança Alimentar”.

Às 15h15, o público poderá acompanhar o painel “O poder da Creator Economy para o desenvolvimento econômico”. Na sequência, às 16h15, “Tecnologia Ancestral: Saberes que Inspiram Novas Economias” propõe uma discussão sobre a relação entre conhecimentos tradicionais e inovação.

O encerramento dos painéis acontece às 17h30, com o encontro “Futurismo e Música”.

Festival terá rodada de negócios e exposição de startups

Além dos debates e das atividades culturais, o Festival Afrofuturismo aposta na conexão entre empreendedores e empresas. Durante os dois dias, a Casa Vale do Dendê recebe a Rodada de Negócios Afrofuturismo, iniciativa voltada à criação de parcerias e oportunidades comerciais.

Outra atração é a Exposição de Startups, que retorna nesta edição sob curadoria da Vale do Dendê e do Sebrae. A iniciativa apresenta projetos de inovação e negócios alinhados às discussões propostas pelo festival.

Festival Afrofuturismo 2026 – Os Algo-Ritmos das Florestas

Data: 20 e 21 de novembro

20 e 21 de novembro Horário: a partir das 10h

a partir das 10h Local: Centro Histórico de Salvador (BA)

Centro Histórico de Salvador (BA) Espaços: Casa Vale do Dendê (Sala Arroz Doce) e Largo Tereza Batista

Casa Vale do Dendê (Sala Arroz Doce) e Largo Tereza Batista Ingressos: gratuitos, disponíveis em afrofuturismo.com.br

A programação pode sofrer alterações.