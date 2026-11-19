A valorização da ancestralidade, da literatura afro-brasileira e das histórias de mulheres quilombolas levou uma professora da rede estadual de ensino da Bahia ao reconhecimento nacional. Qircia Aparecida Fonseca Santana, do Colégio Estadual de Tempo Integral de Iraquara, na Chapada Diamantina, conquistou o segundo lugar no eixo Direitos Humanos da 28ª edição do Prêmio Educador Nota 10, com o projeto “Leituras negras: diálogos com as comunidades tradicionais de Iraquara”. O resultado foi anunciado durante cerimônia na Pinacoteca de São Paulo.

Desenvolvida com estudantes da unidade escolar, a iniciativa aproxima a literatura afro-brasileira e indígena dos saberes e das histórias de mulheres quilombolas do município. Por meio de leituras, rodas de conversa e entrevistas, os jovens têm contato com narrativas que valorizam a identidade cultural e a memória das comunidades tradicionais.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As atividades também resultam em produções artísticas e ampliam o diálogo entre a escola e o território. Para a professora, o reconhecimento representa a valorização de histórias que, por muito tempo, tiveram pouco espaço na sociedade.

“Fiquei muito feliz de ver uma iniciativa que trabalha com narrativas femininas e negras, de mulheres historicamente invisibilizadas, ganhando voz, espaço e inspirando outros professores. Sou uma mulher negra, venho da roça e de uma realidade rural que dialoga diretamente com a história dessas comunidades e mulheres. O projeto reúne educação, cultura, arte e saberes tradicionais. Por isso, é tão significativo para mim”, destacou Qircia.

Um dos desdobramentos do trabalho é o Coletivo de Teatro Griô, formado por estudantes, professores e integrantes da comunidade. O grupo utiliza a linguagem teatral como ferramenta de aprendizagem e valorização cultural, com atividades que ultrapassam os limites da sala de aula.

A experiência também marcou a trajetória de Eduardo Santos, egresso da rede estadual e ex-integrante do coletivo. Segundo ele, a participação no projeto contribuiu para o desenvolvimento pessoal e despertou o interesse pela formação artística.

“O coletivo não é apenas um grupo de teatro. A gente estuda cultura, povos, comunidades e literatura. Participar desse trabalho me libertou da timidez, melhorou minha autoestima e me deu conhecimentos que também utilizei na redação do ENEM, na qual tirei 920 pontos. Essa descoberta me motivou a correr atrás do meu sonho de fazer um curso de teatro. Já me inscrevi na Universidade Federal da Bahia”, relatou.

Entre as produções do coletivo está a peça “Rios de sangue”, adaptação da obra “Torto Arado”, do escritor baiano Itamar Vieira Junior. O trabalho também busca reconhecer as mestras quilombolas como produtoras de conhecimento e protagonistas na preservação das tradições culturais.

Promovido pelo Instituto Somos, o Prêmio Educador Nota 10 reconhece práticas educacionais desenvolvidas em diferentes regiões do país. Na 28ª edição, a premiação recebeu 3.916 projetos de todo o Brasil.