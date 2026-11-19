O esporte e a valorização da cultura afro-brasileira marcaram as atividades realizadas pelo Centro Municipal de Educação (CME) Dom Francisco Leite, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Entre os dias 12 e 14 de novembro, a escola promoveu um torneio interclasse com o objetivo de estimular a integração entre os estudantes e incentivar valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe.

A iniciativa utilizou o esporte como ferramenta de aprendizagem, inclusão e desenvolvimento dos jovens. Durante as atividades, os alunos tiveram a oportunidade de fortalecer os vínculos, exercitar a convivência e compreender a importância da cooperação dentro e fora das quadras.

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A programação também contemplou ações voltadas à educação para as relações étnico-raciais. Em alusão à Semana da Consciência Negra, estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) participaram de uma oficina de confecção de máscaras africanas. A atividade proporcionou momentos de criação e troca de experiências, além de estimular o reconhecimento das raízes africanas e a valorização da identidade afro-brasileira.

Alunos da Educação de Jovens e Adultos confeccionaram máscaras africanas e utilizaram jornais como recurso em sala de aula - Foto: Ascom | Prefeitura de Simões Filho

Durante a oficina, os jornais disponibilizados pelo Grupo A TARDE à unidade escolar também foram utilizados como recursos pedagógicos. O material contribuiu para ampliar o contato dos estudantes com notícias e diferentes conteúdos, incentivando a leitura e a reflexão sobre questões sociais e culturais.

As atividades aproximaram práticas esportivas, artísticas e educativas, fortalecendo o papel da escola na formação dos estudantes e na construção de espaços de aprendizagem que valorizem tanto a convivência quanto a diversidade cultural.