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O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abriu inscrições para 770 vagas em cursos técnicos gratuitos na modalidade de Educação a Distância (EAD).

As oportunidades estão distribuídas entre os novos campi de Santo Estêvão, Ruy Barbosa e Remanso, que estão em fase de implantação.

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Há opções de formação em áreas como Informática, Vendas, Redes de Computadores e Secretaria Escolar. Os cursos têm duração de 12 a 18 meses, conforme a formação escolhida.

As oportunidades são destinadas a pessoas que já concluíram o ensino médio. Para participar, é necessário ter finalizado essa etapa da educação básica até o período da matrícula e apresentar os documentos exigidos no edital.

Como funciona a seleção

A classificação será feita por ordem de conclusão da inscrição. O sistema considera a data e o horário em que o candidato finaliza o preenchimento do cadastro.

Para concorrer, é necessário acessar o site do IF Baiano, preencher o formulário e anexar os documentos solicitados em formato PDF. Entre os itens exigidos estão:

CPF ou documento de identidade que contenha o número do CPF;

Histórico escolar do ensino médio ou certificado de conclusão;

Certificação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), quando for o caso.

Reserva de vagas

Metade das oportunidades é reservada a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e aqueles que obtiveram certificação pelo Encceja.

Dentro desse percentual, há modalidades específicas para:

Pessoas pretas, pardas e indígenas;

Quilombolas;

Pessoas com deficiência (PCD).

A reserva também contempla critérios de renda familiar. Uma parte das vagas é destinada a candidatos com renda bruta mensal de até um salário mínimo por pessoa, enquanto outras modalidades não exigem limite de renda.

Candidatos autodeclarados pretos ou pardos deverão passar por banca de heteroidentificação. Já as pessoas com deficiência precisam apresentar laudo ou relatório médico emitido nos últimos 12 meses, com indicação do tipo e grau da deficiência e o respectivo código da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Confira os cursos, vagas e prazos de inscrição

Campus Santo Estêvão

As inscrições seguem abertas até 4 de dezembro, pelo site do IF Baiano. São quatro cursos, cada um com 40 vagas e duração de 18 meses:

Técnico em Informática: 40 vagas;

Técnico em Redes de Computadores: 40 vagas;

Técnico em Secretariado Escolar: 40 vagas;

Técnico em Vendas: 40 vagas.

Quem precisar de auxílio para realizar a inscrição poderá procurar o campus até 19 de novembro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Estrada Rio-Bahia, sentido sul.

Campus Ruy Barbosa

O prazo de inscrição vai de 19 de novembro de 2026 a 8 de janeiro de 2027. As 230 vagas estão distribuídas entre os polos de Ruy Barbosa e Macajuba.

Polo Ruy Barbosa:

Técnico em Secretaria Escolar: 40 vagas (18 meses);

Técnico em Informática: 40 vagas (18 meses);

Técnico em Vendas:40 vagas (12 meses).

Polo Macajuba:

Técnico em Secretaria Escolar: 40 vagas (18 meses);

Técnico em Informática: 30 vagas (18 meses);

Técnico em Multimeios Didáticos: 40 vagas (18 meses).

Durante o período de inscrições, haverá atendimento presencial em dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 14h, na Rua Mato Grosso, nº 36, bairro Nova Brasília, em Ruy Barbosa.

Campus Remanso

As inscrições começaram em 17 de novembro de 2026 e seguem até 8 de janeiro de 2027. Os cursos têm duração de 18 meses, e as 380 vagas estão distribuídas entre os polos de Remanso e Casa Nova.

Polo Remanso:

Técnico em Secretaria Escolar: 40 vagas;

Técnico em Vendas: 40 vagas;

Técnico em Informática: 50 vagas;

Técnico em Redes de Computadores: 50 vagas;

Técnico em Multimeios Didáticos: 40 vagas.

Polo Casa Nova: