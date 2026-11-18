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As inscrições para o concurso público do Governo da Bahia chegam ao fim nesta quarta-feira, 18. Ao todo, são oferecidas 50 vagas para o cargo de Especialista em Política e Gestão Governamental (EPPGG), com remuneração inicial de R$ 10.860,62.

Os interessados têm até as 23h59 para se inscrever, exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora.

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A seleção oferece remuneração inicial de R$ 10.860,62, composta por vencimento básico de R$ 3.182,06 e Gratificação pela Execução de Atividades do Ciclo de Gestão (GCG), no valor de R$ 7.678,56.

As oportunidades estão distribuídas entre ampla concorrência (33 vagas), candidatos negros, 15, e pessoas com deficiência (duas).

Para participar, é necessário ter diploma de conclusão de curso superior devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A taxa de inscrição custa R$ 220 e poderá ser paga até quinta-feira, 19, respeitando o horário de compensação bancária.

Etapas e provas

O concurso será realizado em três etapas:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, também eliminatória e classificatória;

Prova de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas e discursiva estão previstas para o dia 10 de janeiro de 2027.

Atribuições do cargo

Entre as responsabilidades dos aprovados estão atividades de planejamento e gestão governamentais, com foco no aprimoramento institucional da Administração Pública Estadual.

O cargo também envolve assessoramento e gerenciamento governamental, além da formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.