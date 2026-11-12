Concurso prorroga inscrições com salários de até R$ 10,8 mil

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Os interessados em participar do concurso público da Bahia para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) ganharam mais uma semana para realizar a inscrição. O prazo, que terminaria nesta quarta-feira, 11, foi prorrogado até a próxima quarta-feira, 18.

Organizada pela Fundação Cesgranrio, a seleção oferece 50 vagas imediatas, com remuneração inicial de R$ 10.860,62 para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).

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O pagamento da taxa de inscrição também teve o prazo ampliado e poderá ser realizado até quinta-feira, 19. A taxa é de R$ 220, e os interessados devem realizar a inscrição pelo site.

A seleção exige nível superior e, conforme o edital, as provas objetivas e discursivas estão previstas para 10 de janeiro de 2027, em Salvador.

Do total de oportunidades, 33 são para ampla concorrência, 15 para candidatos negros e duas para pessoas com deficiência.

As 50 vagas são destinadas ao cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, com atuação na Secretaria do Planejamento (Seplan) ou na Secretaria da Administração (Saeb).