Concurso da Transpetro muda locais de prova na Bahia e outros estados

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O concurso público da Transpetro sofreu uma mudança nos locais de aplicação de prova em 2026. Entre os estados afetados pela alteração estão quatro estados brasileiros: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

De acordo com a Transpetro, a mudança busca facilitar o acesso dos candidatos e adequar a capacidade de atendimento para inscritos de cada região.

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Agora, o número de municípios registrados para a realização das provas passou de 33 para 52, um aumento de 19 cidades. Sob responsabilidade da Fundação Cesgranrio, as alterações foram oficializadas por meio dos editais publicados no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 10.

O que mudou nos locais de prova da Transpetro?

A decisão considera a necessidade de ajustar a estrutura de aplicação das provas ao número de candidatos inscritos no processo seletivo, segundo a Transpetro.

Com a ampliação, os locais de prova ampliam para os seguintes municípios:

Bahia: Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Ilhéus e Simões Filho. Espírito Santo: Serra e Vila Velha.

Rio de Janeiro: Duque de Caxias, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Macaé, Volta Redonda, São João de Meriti, Belford Roxo, Rio das Ostras, Cabo Frio e Maricá.

São Paulo: Caraguatatuba.

Como será feita a redistribuição ?

A redistribuição dos participantes leva em consideração dois critérios:

O município de residência informado no ato da inscrição.

A cidade de prova escolhida originalmente.

Os candidatos afetados deverão consultar as informações oficiais para verificar as novas localidades estabelecidas pela Transpetro.

Quando acontecerá a prova da Transpetro?

As provas objetivas do concurso estão previstas para 6 de dezembro, um domingo. Anteriormente, os exames ocorreriam em 29 de novembro, mas foram adiados pela estatal.

Os candidatos inscritos no concurso devem consultar os locais de aplicação a partir de 1º de dezembro, através do Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no site da Fundação Cesgranrio.