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Prazo para inscrição no concurso da Marinha termina nesta terça-feira

Interessados disputarão pelas 370 vagas disponíveis em todo o Brasil

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
Concurso contempla todo o Brasil
Concurso contempla todo o Brasil - Foto: Divulgação | Marinha do Brasil

O prazo de inscrição para o concurso da Marinha do Brasil termina nesta terça-feira, 10. Serão 370 vagas espalhadas em distritos navais de todo o Brasil, destinadas ao Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários.

As ocupações estão separadas pelas áreas de formação dos candidatos e divididas em cinco grupos. São eles: saúde; apoio à saúde; técnica; técnica-magistério; e engenharia.

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A remuneração inicial é de R$ 9 mil bruto, fora os beneficios oferecidos pela instituição das Forças Aramadas. No entanto, esse valor pode aumentar ao longo do período de trabalho, que tem duração de 8 anos.

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Regras para a inscrição

Poderão se inscrever no concurso todos os candidatos brasileiros natos, com mais de 18 anos e menos de 41 anos de idade até 16 de agosto de 2027. Eles devem ter ensino superior completo e registro no órgão fiscalizador do exercício profissional, quando aplicável.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da Marinha. A taxa é de R$ 150 e o distrito de atuação escolhido deve ser informado no momento da inscrição, podendo contemplar todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal.

O processo seletivo é composto por cinco etapas: Prova Escrita Objetiva; Prova de Títulos; Verificação de Dados Biográficos e Verificação Documental; Inspeção de Saúde; e Teste de Aptidão Física de Ingresso.

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