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Prefeitura da Bahia abre mais de 2 mil vagas com ganhos de R$ 9,2 mil
As vagas serão lotadas em diversas secretarias de governo; confira quais
A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, abriu um processo seletivo simplificado com 2.355 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades oferecem ganhos de até R$ 9.216,90.
As vagas serão lotadas em diversas secretarias de governo, como:
- Educação
- Infraestrutura
- Cultura
- Esporte
- Cidadania
- Sustentabilidade
- Desenvolvimento
- Segurança e Trânsito
- Agricultura
- Saúde.
Os salários do processo seletivo variam conforme o cargo e a jornada de trabalho, com valores mensais entre R$ 1.711,97 e R$ 9.216,90. Para o cargo de Técnico em Enfermagem Instrumentador Cirúrgico, a remuneração será de R$ 319,77 por plantão.
Confira a distribuição das vagas:
Para o nível fundamental
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Porteiro
- Motorista de Carro Leve
- Motorista de Carro Pesado
- Apontador de Mão de Obra
- Cabo de Turma
- Eletricista
- Encanador
- Jardineiro
- Mecânico
- Operador de Roçadeira Costal
- Pedreiro
- Pintor
- Serralheiro
- Servente de Obra.
Para nível médio
- Agente Administrativo
- Almoxarife
- Operador de Empilhadeira
- Monitor Educacional
- Monitor Educacional Acompanhante
- Facilitador de Atividades Culturais e Esportivas
- Monitor Esportivo
- Orientador Social
- Instrutor de Informática
- Brigadista
- Auxiliar de Saúde Bucal
- Auxiliar Veterinário
- Condutor de Ambulância
- Maqueiro
- Facilitador de Música
- Facilitador de Dança
- Facilitador de Balé
- Facilitador de Teatro
- Facilitador de Capoeira
- Facilitador de Muay Thai
- Facilitador de Karatê
- Facilitador de Jiu-Jítsu
De nível técnico
- Técnico em Radiologia (Raio X e Tomografia)
- Técnico em Laboratório
- Técnico em Imobilização Ortopédica
- Técnico em Enfermagem Geral
- Técnico em Enfermagem para Horário Comercial
- Técnico em Enfermagem Vacinador
- Técnico em Enfermagem Instrumentador Cirúrgico
- Técnico de Farmácia
- Técnico em Geoprocessamento.
Para nível superior
- Assistente Social
- Engenheiro Civil
- Médico Veterinário
- Nutricionista
- Psicólogo (diversas especialidades)
- Psicopedagogo
- Educador Físico
- Terapeuta Ocupacional
- Professor da Educação Infantil
- Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
- Docentes de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, Inglês, Educação Física, Arte e Ensino Religioso.
- Facilitador da Língua Inglesa
- Educador Físico de diferentes modalidades esportivas
- Professor de Música (diversas especialidades)
- Professor de Balé
- Professor de Dança
- Professor de Teatro
- Regente de Orquestra
- Psicomotricista
- Professor de História da Cultura e Identidade Regional
- Arquiteto
- Biólogo
- Engenheiro Sanitarista Ambiental
- Zootecnista
- Biomédico
- Enfermeiro
- Enfermeiro Obstetra
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Neuropsicólogo.
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Inscrições e taxas
As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Central de Desenvolvimento Social (ICDS), até 15 de novembro de 2026.
Antes de se cadastrar no site, leia o edital e suas atualizações. As taxas foram definidas conforme o nível de escolaridade:
- Nível fundamental: R$ 40,00;
- Nível médio: R$ 50,00;
- Nível técnico: R$ 60,00;
- Nível superior: R$ 90,00.
O edital não prevê isenção total ou parcial da taxa de inscrição. O pagamento deve ser efetuado por meio do boleto bancário gerado no sistema, observando-se a data de vencimento.
Provas do processo seletivo
A seleção será realizada por meio de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, com duração máxima de quatro horas. A aplicação está prevista para 13 de dezembro de 2026.
Para o cargo de Facilitador da Língua Inglesa, o edital prevê uma etapa específica de avaliação linguística e uma aula demonstrativa, ambas de caráter eliminatório, sendo exigido, no mínimo, nível A2 de proficiência em inglês.
O processo seletivo de Luís Eduardo terá validade de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.