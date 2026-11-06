Prefeitura da Bahia abre mais de 2 mil vagas com ganhos de R$ 9,2 mil

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A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, abriu um processo seletivo simplificado com 2.355 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades oferecem ganhos de até R$ 9.216,90.

As vagas serão lotadas em diversas secretarias de governo, como:

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Educação

Infraestrutura

Cultura

Esporte

Cidadania

Sustentabilidade

Desenvolvimento

Segurança e Trânsito

Agricultura

Saúde.

Os salários do processo seletivo variam conforme o cargo e a jornada de trabalho, com valores mensais entre R$ 1.711,97 e R$ 9.216,90. Para o cargo de Técnico em Enfermagem Instrumentador Cirúrgico, a remuneração será de R$ 319,77 por plantão.

Confira a distribuição das vagas:

Para o nível fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais

Porteiro

Motorista de Carro Leve

Motorista de Carro Pesado

Apontador de Mão de Obra

Cabo de Turma

Eletricista

Encanador

Jardineiro

Mecânico

Operador de Roçadeira Costal

Pedreiro

Pintor

Serralheiro

Servente de Obra.

Para nível médio

Agente Administrativo

Almoxarife

Operador de Empilhadeira

Monitor Educacional

Monitor Educacional Acompanhante

Facilitador de Atividades Culturais e Esportivas

Monitor Esportivo

Orientador Social

Instrutor de Informática

Brigadista

Auxiliar de Saúde Bucal

Auxiliar Veterinário

Condutor de Ambulância

Maqueiro

Facilitador de Música

Facilitador de Dança

Facilitador de Balé

Facilitador de Teatro

Facilitador de Capoeira

Facilitador de Muay Thai

Facilitador de Karatê

Facilitador de Jiu-Jítsu

De nível técnico

Técnico em Radiologia (Raio X e Tomografia)

Técnico em Laboratório

Técnico em Imobilização Ortopédica

Técnico em Enfermagem Geral

Técnico em Enfermagem para Horário Comercial

Técnico em Enfermagem Vacinador

Técnico em Enfermagem Instrumentador Cirúrgico

Técnico de Farmácia

Técnico em Geoprocessamento.

Para nível superior

Assistente Social

Engenheiro Civil

Médico Veterinário

Nutricionista

Psicólogo (diversas especialidades)

Psicopedagogo

Educador Físico

Terapeuta Ocupacional

Professor da Educação Infantil

Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Docentes de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, Inglês, Educação Física, Arte e Ensino Religioso.

Facilitador da Língua Inglesa

Educador Físico de diferentes modalidades esportivas

Professor de Música (diversas especialidades)

Professor de Balé

Professor de Dança

Professor de Teatro

Regente de Orquestra

Psicomotricista

Professor de História da Cultura e Identidade Regional

Arquiteto

Biólogo

Engenheiro Sanitarista Ambiental

Zootecnista

Biomédico

Enfermeiro

Enfermeiro Obstetra

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Neuropsicólogo.

Inscrições e taxas

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Central de Desenvolvimento Social (ICDS), até 15 de novembro de 2026.

Antes de se cadastrar no site, leia o edital e suas atualizações. As taxas foram definidas conforme o nível de escolaridade:

Nível fundamental : R$ 40,00;

: R$ 40,00; Nível médio: R$ 50,00;

R$ 50,00; Nível técnico: R$ 60,00;

R$ 60,00; Nível superior: R$ 90,00.

O edital não prevê isenção total ou parcial da taxa de inscrição. O pagamento deve ser efetuado por meio do boleto bancário gerado no sistema, observando-se a data de vencimento.

Provas do processo seletivo

A seleção será realizada por meio de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, com duração máxima de quatro horas. A aplicação está prevista para 13 de dezembro de 2026.

Para o cargo de Facilitador da Língua Inglesa, o edital prevê uma etapa específica de avaliação linguística e uma aula demonstrativa, ambas de caráter eliminatório, sendo exigido, no mínimo, nível A2 de proficiência em inglês.

O processo seletivo de Luís Eduardo terá validade de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.