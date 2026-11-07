Concurso da Guarda Municipal de Salvador prorroga prazo de pagamento

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Para quem está inscrito no concurso público da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador, o prazo de pagamento da inscrição foi prorrogado até a próxima terça-feira, 10. Com mais tempo, os candidatos podem pagar o valor de R$ 98,00 e garantir a sua participação no processo seletivo.

O concurso oferece 50 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva e teve período de inscrições finalizado em 30 de outubro. A remuneração inicial é de R$ 3.546,42, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, sob o regime estatutário.

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A prorrogação foi definida pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Semge). Para participar da seleção, era necessário ter ensino médio completo.

Quais são as etapas do concurso da Guarda Municipal?

Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o processo seletivo terá três fases: prova objetiva, Teste de Aptidão Física (TAF) e avaliação psicológica. As duas primeiras têm caráter eliminatório e classificatório, enquanto a avaliação psicológica é eliminatória.

Os candidatos aprovados nessas etapas ainda deverão participar do Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, voltado à preparação dos futuros agentes.

Do total de vagas disponibilizadas durante a validade do concurso, 30% são destinadas a candidatos pretos e pardos (PPP), 5% a pessoas com deficiência (PcD) e 20% a mulheres, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Como pagar a inscrição?

Para emitir ou reimprimir o boleto, os candidatos devem acessar o site da FGV e seguir as instruções disponíveis na página do concurso. O pagamento precisa ser realizado até a nova data estabelecida, 10 de novembro.

O secretário municipal de Gestão, Alexandre Tinôco, afirmou que a extensão do prazo busca facilitar a participação de quem já realizou a inscrição.

"Nosso compromisso é ampliar as oportunidades de acesso ao serviço público e fortalecer a Guarda Municipal com novos profissionais preparados para cuidar da nossa cidade. É importante que os candidatos fiquem atentos ao novo prazo", afirmou.