Marinha abre concurso para todo Brasil com salário superior a R$ 9 mil

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A Marinha do Brasil (MB) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários (SMV-OF-RM2), com mais de 370 vagas distribuídas pelos nove Distritos Navais, incluindo o de Salvador, com 24 vagas.

Vão poder participar do concurso candidatos com ensino superior completo que atendam aos requisitos previstos nos respectivos avisos de convocação. A remuneração bruta inicial é superior a R$ 9 mil.

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Prazo de inscrição, taxa e etapas

As inscrições podem ser realizadas até 10 de novembro de 2026.

O processo seletivo prevê cinco etapas:

Prova Escrita Objetiva; Prova de Títulos; Verificação de Dados Biográficos e Verificação Documental; Inspeção de Saúde; Teste de Aptidão Física de Ingresso.

Os militares incorporados poderão permanecer no Serviço Militar por até oito anos, com prorrogação anual, conforme as normas aplicáveis, as necessidades da Administração Naval e o interesse do militar.

Importante ressaltar que o serviço é temporário e não gera estabilidade na Marinha. Durante esse período, o oficial poderá alcançar o posto de Capitão-Tenente, observados os requisitos previstos para a progressão.

Os interessados devem acessar a página oficial do Distrito Naval escolhido, onde estão disponíveis informações sobre o processo seletivo, incluindo aviso de convocação, cronograma e resultados.

A inscrição é realizada pela internet, mediante o pagamento da taxa de R$ 150. Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e integrantes de famílias de baixa renda podem solicitar isenção da taxa entre os dias 18 e 22 de setembro de 2026.

A escolha do Distrito Naval determina a região de atuação do candidato. Após a aprovação em todas as etapas e a incorporação, os militares serão designados para Organizações Militares localizadas na área de jurisdição do Distrito Naval escolhido, de acordo com as necessidades do Serviço.

Áreas de formação

As vagas estão distribuídas de acordo com a formação profissional dos candidatos e divididas em cinco grupos:

Saúde;

Apoio à Saúde;

Técnica;

Técnica-Magistério;

Engenharia.

A relação completa das vagas, bem como os requisitos específicos de cada profissão e as demais informações do processo seletivo, está disponível nas páginas dos respectivos Distritos Navais, nos links disponíveis no site Agência Marinha de Notícias.

Além da formação exigida para cada vaga, o candidato deve atender aos requisitos estabelecidos no aviso de convocação, entre eles ser brasileiro nato, ter mais de 18 anos e menos de 41 anos de idade até 16 de agosto de 2027, data prevista para a incorporação, e estar devidamente registrado no órgão fiscalizador do exercício profissional, quando aplicável.

Possibilidade promoção dentro da Marinha

Os candidatos aprovados ingressarão na Marinha do Brasil no posto de Guarda-Marinha e, após seis meses de incorporação, poderão ser promovidos a Segundo-Tenente, desde que cumpridos os requisitos previstos.

Além da remuneração, os Oficiais RM2 têm acesso a benefícios como assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Quando será a Prova Escrita Objetiva?

A Prova Escrita Objetiva será realizada no dia 21 de fevereiro de 2027, com duração de três horas. Para a maioria das profissões, a avaliação será composta por 40 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa.

Para os profissionais de Medicina, a prova terá 50 questões sobre atendimento e conduta em situações de urgência e emergência médica, inclusive em áreas remotas.

Os candidatos aprovados nas etapas previstas serão convocados para o Curso de Formação, no qual receberão treinamento militar. Ao término, serão designados para as Organizações Militares que integram a área de jurisdição do Distrito Naval escolhido, conforme as necessidades da Administração Naval.

Em caso de dúvidas sobre o processo de cadastramento para o processo seletivo do Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários, o candidato poderá entrar em contato com o respectivo Distrito Naval. Os meios também estão disponíveis site Agência Marinha de Notícias.