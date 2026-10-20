CONCURSOS
Concurso público oferece 98 vagas e salário de R$ 9 mil; veja o edital
A prova objetiva está prevista para 14 de fevereiro de 2027
O Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo (Semil), publicou o edital de um concurso público com 98 vagas para Pesquisador Científico I-A.
A remuneração inicial é de R$ 9.052,47. A seleção exige formação de nível superior, e a taxa de inscrição é de R$ 150.
Quais áreas são contempladas?
Os profissionais aprovados poderão atuar nas unidades do IPA no Horto Florestal, na Vila Mariana e no Jardim Botânico, na capital paulista.
O concurso abrange áreas como conservação da biodiversidade, gestão de riscos e desastres, restauração ecológica, uso sustentável de recursos naturais, bioeconomia, bioprospecção e pesquisas sobre águas superficiais e subterrâneas.
Entre as graduações aceitas estão biomedicina, ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, ecologia, economia, engenharia agronômica, engenharia civil, farmácia, geografia, geologia, medicina veterinária, química e zootecnia. Os requisitos específicos devem ser consultados no edital.
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Quando será a prova?
A prova objetiva está prevista para 14 de fevereiro de 2027, no período da tarde, na cidade de São Paulo.
As inscrições e as demais informações sobre o processo seletivo devem ser consultadas no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do concurso.