Concurso público oferece 98 vagas e salário de R$ 9 mil; veja o edital

Siga o A TARDE no Google

O Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo (Semil), publicou o edital de um concurso público com 98 vagas para Pesquisador Científico I-A.



A remuneração inicial é de R$ 9.052,47. A seleção exige formação de nível superior, e a taxa de inscrição é de R$ 150.

Quais áreas são contempladas?

Os profissionais aprovados poderão atuar nas unidades do IPA no Horto Florestal, na Vila Mariana e no Jardim Botânico, na capital paulista.



O concurso abrange áreas como conservação da biodiversidade, gestão de riscos e desastres, restauração ecológica, uso sustentável de recursos naturais, bioeconomia, bioprospecção e pesquisas sobre águas superficiais e subterrâneas.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as graduações aceitas estão biomedicina, ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, ecologia, economia, engenharia agronômica, engenharia civil, farmácia, geografia, geologia, medicina veterinária, química e zootecnia. Os requisitos específicos devem ser consultados no edital.





Quando será a prova?

A prova objetiva está prevista para 14 de fevereiro de 2027, no período da tarde, na cidade de São Paulo.



As inscrições e as demais informações sobre o processo seletivo devem ser consultadas no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do concurso.