Polícia Militar abre 500 vagas para concurso público com salário inicial de R$ 8,5 mil

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Nova oportunidade para os concurseiros. A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) publicou, na última segunda-feira, 19, o edital do concurso público para o cargo de soldado. A remuneração inicial é de R$ 8.505, com vale-alimentação de R$ 550.

Como participar?

As inscrições poderão ser realizadas a partir da próxima segunda-feira, 26, às 9h (de Brasília), por meio do site do Instituto AOCP, organizadora do concurso. O prazo termina em 16 de novembro, às 16h, com taxa de inscrição de R$ 200.

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Requisitos para se inscrever

Para participar do concurso, é necessário ter no mínimo 18 anos e não ter completado 30 até o último dia de inscrição. Além disso, devem ter ensino superior completo em qualquer área, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Os candidatos também devem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida.

Para homens, a exigência é de altura mínima de 1,60 metro e 1,55 metro para mulheres, além de exigências relacionadas à saúde, à aptidão física e psicológica e à conduta social.

Como funciona a seleção?

A seleção aconetece em diferentes etapas. A primeira é uma prova objetiva, com 60 questões de múltima escolha, e uma redação, previstas para 13 de dezembro de 2026, com duração total de cinco horas.

Para ser aprovado, o candidato deve atingir no mínimo 30 pontos e não pode zerar nenhuma das disciplinas. Além disso, a redação deve ter entre 20 e 30 linhas e valerá até 20 pontos. A nota mínima exigida será de 10 pontos. A prova é dividida entre as seguintes disciplinas:

Direito Constitucional;

Direito Penal Comum;

Direito Processual Penal Comum;

Direito Penal Militar;

Legislação Institucional;

Legislação Especial;

Legislação de Trânsito;

Língua Portuguesa;

Informática.

Depois da prova escrita, os candidatos passarão por avaliações de saúde e odontológica, exame toxicológico, teste de aptidão física, investigação social e avaliação psicológica.

Onde serão realizadas as provas?

O edital prevê a aplicação das provas em 12 municípios catarinenses. São elas: Florianópolis, Joinville, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Lages, Tubarão, Joaçaba, Canoinhas, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Balneário Camboriú.