Concurso da Defensoria Pública paga até R$ 13 mil em 700 vagas

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A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) abriu 707 vagas imediatas e de formação de cadastro reserva para concurso público, para profissionais de nível superior.

As oportunidades tem ganhos que podem chegar a R$ 13 mil.

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Há vagas específicas para candidatos com deficiência, pessoas negras (pretas e pardas) e candidatos hipossuficientes.

As oportunidades disponíveis são para cargos:

Analista de Apoio à Assistência Judiciária (Direito e Legislação) : exige o curso de graduação em Direito;

: exige o curso de graduação em Direito; Analista de Apoio à Assistência Judiciária (Contabilidade): requer curso de graduação em Ciências Contábeis e registro no Conselho de Classe;

requer curso de graduação em Ciências Contábeis e registro no Conselho de Classe; Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Informática (Banco de Dados): exige o curso de graduação em Tecnologia da Informação ou diploma de graduação em qualquer área com especialização em Tecnologia da Informação;

exige o curso de graduação em Tecnologia da Informação ou diploma de graduação em qualquer área com especialização em Tecnologia da Informação; Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Informática (Desenvolvimento de Sistemas): requer curso de graduação em Tecnologia da Informação ou diploma de graduação em qualquer área com especialização em Tecnologia da Informação;

requer curso de graduação em Tecnologia da Informação ou diploma de graduação em qualquer área com especialização em Tecnologia da Informação; Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Informática (Redes): oportunidade para profissional com curso de graduação em Tecnologia da Informação ou diploma de graduação em qualquer área com especialização em Tecnologia da Informação.

A remuneração inicial ofertada aos profissionais é de R$ 11.514,95, mais auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 1.701,41, para atuação em jornadas semanais de 35 horas.

Como e onde se inscrever

As inscrições no concurso DPDF deverão ser realizadas de maneira online, a partir de 3 de dezembro de 2026, e seguirão até a data provável de 7 de janeiro de 2026, por meio do site do Instituto ACCESS.

Para confirmar o pedido de inscrição, será preciso pagar uma taxa no valor de R$ 110,00.

Etapas avaliativas do concurso

Todos os candidatos serão avaliados inicialmente por meio de prova objetiva e discursiva, etapas de caráter eliminatório e classificatório, que serão aplicadas na data provável de 21 de fevereiro de 2027.

A prova objetiva será composta de 70 questões específicas, que serão distribuídas entre as disciplinas de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos.

Já a prova discursiva terá uma prova de dissertação (tema da atualidade) e três questões de Conhecimentos Específicos.

Haverá ainda a etapa de avaliação de títulos, de caráter exclusivamente classificatório.