CNU 2025: lista de espera é republicada e pode mudar convocação

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A lista de espera do edital 300/2026 do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 foi republicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pode mudar a convocação dos aprovados, por isso, os candidatos devem conferir a nova classificação.

O reprocessamento dos resultados substitui o Edital Enap 260/2026, publicado em setembro de 2026 e anulado por inteiro, em 6 de outubro, por segurança jurídica.

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A ação visa preencher as vagas que sobraram da segunda edição do certame. Organizada pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), a listagem contempla cargos de nível superior e nível intermediário entre os órgãos e entidades participantes do certame.

Apesar da republicação, o novo edital segue os mesmos parâmetros do anterior, portanto, contia com os mesmos critérios de classificação, regras de reserva de vagas e prazos.

Entenda o motivo da republicação da lista de espera do CNU

A republicação fez-se necessária após o Ministério da Gestão identificar que três das 544 vagas informadas pelos órgãos continham dados incorretos.

Após anular o edital, a lista de setembro perdeu a validade. Desta forma, a pasta consultou novamente todos os órgãos federais participantes sobre as vagas remanescentes disponíveis, e fez o reprocessamento das listas.

O que muda com a republicação?

Os candidatos aprovados que constam na lista de espera podem ter mudado de cargo ou até mesmo ficado de fora nesta nova lista.

Já candidatos que não haviam sido convocados, podem fazer parte dos selecionados agora. Isso acontece porque no CNU, cada candidato concorre ao mesmo tempo a vários cargos.

Desta forma, a correção de três vagas afetou, em efeito dominó, a lista de convocados de outros cargos. Assim, a orientação geral é para que todos os inscritos na lista de espera confiram o Diário Oficial da União, mesmo que já tenham sido convocados anteriormente.

Como as vagas são distribuídas?

Distribuídas em cargos de nível intermediário e superior, as vagas contemplam a ampla concorrência e reservas para pessoas com deficiência (PCD), pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas.

As vagas remanescentes já haviam sido autorizadas, mas continuam abertas por motivos como:

candidatos convocados anteriormente que não tomaram posse ou não entraram em exercício no prazo legal.

servidores que tomaram posse, mas pediram exoneração após o ingresso no serviço público federal.

Candidatos sub judice

Também foi publicado o edital 301/2026, que traz a nova classificação dos candidatos sub judice. As liminares concedidas e comunicadas à Enap até 30 de setembro de 2026 foram computadas na nova classificação geral.

Esses candidatos conseguiram uma decisão na justiça de revisão de resultados e, desta forma, seguem participando no concurso por força de uma liminar judicial, e não pelo fluxo comum do processo seletivo.